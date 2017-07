Zahl der Spielhallen halbiert

Zocker und Automatenliebhaber werden in Zukunft weniger Orte zum Spielen vorfinden. In vielen hessischen Städten und Kommunen stehen einige Hallen im Zuge des neuen Spielhallengesetzes vor dem Aus.

Offenbach/Hanau - Fünf Jahre hatten Betreiber und Kommunen Zeit, sich auf eine neue Gesetzeslage einzustellen. In einigen Städten ist bereits klar, wer sein Geschäft schließen muss. Und auch, dass Klagen eingehen werden.

Zahlreichen Spielhallen in Hessen droht das Aus. Denn zum 1. Juli endet eine Frist für neue Lizenzen, die voraussichtlich nur ein Teil der Betreiber bekommt. „Wir rechnen damit, dass etwa 50 Prozent der Geräte wegfallen können“, sagte Anita Oegel, Referatsleiterin beim Hessischen Städtetag. Oegel sieht Städte und Gemeinden vorbereitet: Die Kommunen hätten abgewogen und Erlaubnisse erteilt, abgelehnt oder befristet. Auch die Betreiber hätten genug Zeit gehabt, sich auf die Situation einzustellen. Und doch: Vielerorts ist oft noch unklar, welche Halle wirklich schließen muss und wo es weitergeht, wie eine Umfrage ergab.

In Offenbach sorgt die neue Lizenzvergabe in Zukunft für einen starken Rückgang des Bestandes an Spielhallen. Klaus Burger vom Ordnungsamt der Lederstadt sagt: „Im Jahr 2016 gab es noch 39 Spielhallen – in Zukunft wird es nur noch 22 geben.“ Demnach handelt es sich in Offenbach um einen Rückgang von insgesamt 44 Prozent.

In Hanau wird ebenfalls ausgedünnt. „Das Abstandsgebot wird zwingend zu einer Auswahlentscheidung führen, da sich alleine zehn von 15 Spielhallen in der westlichen Innenstadt im Bereich Krämerstraße-Heumarkt befinden“, sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Insgesamt haben 14 Hallen einen Antrag gestellt. Der Magistrat hat ein differenziertes Punktesystem für die Lizenzvergabe erarbeitet. Mehrfachkonzessionen an Plätzen wie beispielsweise dem Marktplatz sollen nicht mehr zugelassen werden. Die Auswirkungen für den Haushalt seien noch nicht bezifferbar. „Jeder Euro weniger bei der Spielapparatesteuer steht für mehr Qualität in der Innenstadt. Deshalb will ich so wenig Spielhallen wie möglich in der Innenstadt haben“, sagt Kaminsky.

In Frankfurt haben von den rund 160 Spielhallen über ein Drittel einen Antrag gestellt, auch nach dem neuen Gesetz arbeiten zu können. Über Härtefälle oder Ausnahmen müsse entschieden werden, teilte die Stadt mit. Das brauche Zeit. „Aus diesem Grund ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar, wie viele Spielhallen letztlich schließen müssen oder noch befristet weiterbetrieben werden dürfen.“

Die Landeshauptstadt Wiesbaden wählte ebenfalls ein Punktesystem auf Basis bestimmter Kriterien, um zu entscheiden, welche Halle keine neue Lizenz bekommt. „Die mit den meisten Punkten hat die Konzession nach dem neuen Gesetz erhalten“, sagte Christoph Fink vom Ordnungsamt. Wie viele der 50 Spielstätten am Ende dicht machen müssen, ist Fink zufolge noch unklar. Denn auch kurz vor Ablauf der Frist gingen noch Anträge von Betreibern ein. Zudem blickt die Stadt – wie auch andere Kommunen in Hessen – Klagen entgegen: „In den allermeisten Fällen steht der Rechtsweg offen. Wir erwarten also Klagen. Das haben die Betreiber schon angekündigt.“

Hintergrund ist das Hessische Spielhallengesetz von 2012. Es sah im Kampf gegen die Gefahren der Spielsucht schärfere Regelungen vor, räumte Betreibern aber eine fünfjährige Übergangsfrist ein, die nun ausläuft. Nach Zahlen des Regierungspräsidiums Darmstadt gibt es in Hessen etwa 700 Spielhallen und fast 160 Mehrfachspielhallen. In letzteren sind mindestens zwei Automatenhallen untergebracht. Das Gesetz erlaubt indes nur noch eine Halle in einem Gebäude. Außerdem müssen Spielhallen einen Mindestabstand von 300 Metern haben.

Welcher Betreiber muss schließen, damit die Auflagen gerade zur „Bannmeile“ erfüllt sind? Und wo sind Ausnahmen möglich? Das Wirtschaftsministerium habe den Kommunen Handlungsempfehlungen gegeben, sagte ein Sprecher. „Wichtig war, dass sie ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren anwenden.“ Die Spielhallenbetreiber könnte es noch schlimmer treffen: Ein neues Spielhallengesetz ist bereits in der Abstimmung, denn die Regelungen von 2012 gelten nur für fünf Jahre. Das neue Gesetz sieht weitere Verschärfungen vor. Hessen wolle an seinem Ziel festhalten, die Zahl der Spielhallen zu regulieren, hatte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) im Landtag bekräftigt. (dpa/eps)

