Zahl der Vogelgrippefälle deutlich auf 30 gestiegen

Wiesbaden - In Hessen hat es 14 neue Fälle von toten Wildvögeln mit dem Vogelgrippevirus gegeben. Damit steigt nach Angaben des Umweltministeriums die Zahl seit Ausbruch des Erregers auf 30 Tiere, 29 Wildvögel und einen Rosapelikan aus dem Opel-Zoo.

Bei den neu gefundenen Tieren handele es sich um einem Höckerschwan, einen Silber- und einen Graureiher sowie mehrere Kanadagänse, Mäusebussarde und Graugänse, teilte das Ministerium am Dienstag in Wiesbaden mit. Die 14 Wildvögel seien in fünf verschiedenen Landkreisen gefunden worden.

Allein neun Tiere wurden im Naturschutzgebiet "Reinheimer Teich" im Landkreis Darmstadt-Dieburg entdeckt, wie das Umweltministerium erklärte. Seit dem Ausbruch des aktuellen Vogelgrippeerregers Anfang November 2016 seien bereits mehr als 2900 Proben von Vögeln auf das Virus untersucht worden. (dpa)

Quelle: op-online.de

