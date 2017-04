Zehntausende Fachkräfte fehlen

Frankfurt - Viele Firmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt finden nicht genügend Mitarbeiter. Den Betrieben in Frankfurt sowie im Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis fehlen etwa 38.000 Fachkräfte, wie die Kammer gestern in Frankfurt erklärte.

Das zeigt der IHK-Fachkräftemonitor. „Der zunehmende Fachkräftebedarf wirkt sich direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit in den Unternehmen aus“, sagte Mathias Müller, Präsident der Kammer. „Im schlimmsten Fall bleiben Umsätze und Wachstumschancen ungenutzt, wenn Aufträge abgelehnt werden müssen, weil Kapazitäten nicht erweitert werden können oder kein Ersatz für Ruheständler gefunden wird.“ Den Firmen im IHK-Bezirk fehlen rund 7000 Akademiker und etwa 31.000 beruflich qualifizierte Fachkräfte im technischen und kaufmännischen Bereich. „Der Trend zur Akademisierung wirkt sich negativ auf das Fachkräftepotenzial im Bereich der dual Ausgebildeten aus“, berichtete Müller. In vielen Betrieben könnten Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. „Beispielsweise kommen in Frankfurt auf einen unversorgten Bewerber 1,3 Ausbildungsangebote.“

Der Ausblick auf die nächsten Jahre zeigt nach Angaben der IHK, dass sich die Herausforderung, Fachkräfte zu finden, für die Firmen eher noch vergrößern wird. Ein weiterer Trend sei, dass die Fachkräfte durchschnittlich auch älter werden. Der IHK-Monitor prognostiziert, dass das Durchschnittsalter von aktuell 44 Jahren bis zum Jahr 2022 auf 45 Jahre steigen könnte.

„Unternehmen und Politik stehen vor der Aufgabe, mit einer zukunftsorientierten Personal- und Fachkräftepolitik gegenzusteuern“, erläuterte Müller. „Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund einer zunehmend digitaler werdenden Arbeitswelt. Auf die damit einhergehenden Anforderungen müssen die Fachkräfte von morgen frühzeitig vorbereitet werden“, sagte Müller, der in diesem Zusammenhang eine bessere Vorbereitung auf das Berufsleben in der Schule sowie die Stärkung der dualen Ausbildung forderte. (ku)

Quelle: op-online.de

