Zoll entdeckt 20.000 Zigaretten bei 32-Jährigem

Frankfurt - Mit mehr als 20.000 Zigaretten im Gepäck ist ein 32-Jähriger am Frankfurter Flughafen erwischt worden.

Der Mann flog an der Zollkontrolle auf, weil die Beamten seinen Koffer und seine Reisetasche im Röntgengerät durchleuchtet hatten, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Allein 4735 Euro Steuern wären für die am 11. März gefundenen Zigaretten fällig geworden. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter Steuerhinterziehung ermittelt. (dpa)

Quelle: op-online.de