Schwerverletzte bei Unfällen auf der A3

Frankfurt - Zwei Unfälle sorgen am Dienstag für Verzögerungen im Verkehr auf der Autobahn. Beim morgendlichen Unfall kommt es zu erheblichem Rückstau, mittags wird der Verkehr hingegen nicht erheblich beeinträchtigt.

Nach einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen wurde die A3 in Richtung Köln zeitweise gesperrt. Gegen 10 Uhr musste ein 42-jähriger Lkw-Fahrer verkehrsbedingt auf der Höhe der Anschlussstelle Kelsterbach abbremsen. Der hinter ihm fahrende 44-jährige Lastwagenfahrer konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf seinen Vorfahrer auf. Laut Polizei wurde der 44-Jährige durch den Aufprall in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr ihn befreit hatte, wurde er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der vorausfahrende Lkw konnte die Fahrt fortsetzen, der andere war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Bis 11.20 Uhr kam es aufgrund der Bergungsmaßnahmen zu einem erheblichen Rückstau.

Schaden mehreren tausend Euro

Noch am gleichen Tag kam es gegen 15.40 Uhr auf der Gegenfahrbahn der A3 (in Richtung Würzburg) auf der Höhe der Anschlussstelle Flughafen Frankfurt ebenfalls zu einem Auffahrunfall. Diesmal waren drei Fahrzeuge beteiligt, davon zwei Lkw. Ein Auto war zwischen zwei Lastwagen auf der rechten Fahrspur der A3 unterwegs, als der vorausfahrende Lkw und der dahinterfahrende Wagen verkehrsbedingt bremsen mussten. Der 26-jährige Fahrer des nachfolgenden Lastwagens konnte nicht mehr rechtzeitig abstoppen und fuhr auf das Auto auf. Dieses wurde durch den Zusammenstoß unter den Sattelauflieger des vor ihm fahrenden Lkw geschoben.

Bilder: Lkw-Unfall auf der A3 am Flughafen Zur Fotostrecke

Der 38-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 41- und 26-jährigen Lkw-Fahrer blieben unverletzt, an allen drei Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro, teilte die Polizei mit. Da der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen weiterfließen konnte, kam es zu keinen erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an. (lahe)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa