Unfallfahrer muss in U-Haft

Zwei Tote nach Zusammenstoß mit Motorroller

Nidda - Nach einem Unfall mit zwei Toten in Nidda muss ein 32 Jahre alter Autofahrer in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde in Gießen sagte.