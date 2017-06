Autofahrer prallt gegen Roller und flieht, Ehepaar stirbt

Nidda/Diemelsee - Bei einem Verkehrsunfall in der Wetterau ist ein älteres Ehepaar, das auf einem Motorroller unterwegs gewesen war, ums Leben gekommen. Auch im nordhessischen Diemelsee wurde am Montag ein Motorradfahrer tödlich verletzt. Er war gegen den Anhänger eines Traktors geprallt.

Ein 32-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis war am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 195 zwischen Bad Salzhausen und dem Abzweig zur B455 aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er frontal gegen den Motorroller eines älteren Ehepaares aus Ranstadt. Der Rollerfahrer und seine Frau starben noch am Unfallort.

Nach dem Aufprall schleuderte der Pkw noch in ein nachfolgendes Auto der Marke Ford, das ebenfalls beschädigt wurde. Dessen 40-jährige Fahrerin aus Nidda blieb indes unverletzt.

Unmittelbar nach dem Zusammenprall floh der Mann zu Fuß in Richtung Geiß-Nidda, wie die Polizei mitteilt. Mit Hilfe eines Hubschraubers fand ihn die Polizei nach rund eineinhalb Stunden in der Gemarkung Geiß-Nidda und nahm ihn fest. Der Mann befand ich am späten Montagabend in Gewahrsam. Warum er versuchte zu fliehen, war zunächst nicht bekannt.

Die Kreisstraße blieb für etwas drei Stunden gesperrt, laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Auch auf einer Landstraße im nordhessischen Diemelsee kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall mit einem Kradfahrer. Ein 25-jähriger Motorradfahrer kam ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die beiden Männer waren am Abend mit ihren Maschinen gegen den Anhänger eines Traktors geprallt, der die Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte.

Ein dritter Motorradfahrer, der ebenfalls zur Gruppe gehörte, folgte den beiden mit einigem Abstand und konnte rechtzeitig bremsen. Der Fahrer der Landmaschine erlitt einen Schock. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. (dpa/nl)

