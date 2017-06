Zweijähriger unternimmt Nachtwanderung

Griesheim - Zeugen entdecken gegen 22 Uhr in Griesheim einen zwei Jahre alten Jungen im Schlafanzug. Die Polizei versucht daraufhin die Eltern des Kindes ausfindig zu machen.

Eine Lautsprecherdurchsage weckt gestern gegen 22 Uhr die Anwohner in der Georg-Büchner-Straße in Griesheim. Aufmerksame Passanten entdecken kurz zuvor einen zwei Jahre alten Jungen im Schlafanzug. Sie benachrichtigen die Beamten. Da sich der Junge nicht verständigen kann, darf er dann auch gleich noch - neben seiner nächtlichen Wanderung - einen Ausflug zur Polizeistation machen. In der Zwischenzeit hört der Vater des Kleinen laut Polizei die Durchsage der Beamten. Er stellt fest, dass sein Sohn nicht in seinem Bett schläft. Kurz darauf können sich die beiden also in die Arme schließen. (jo)

