Frankfurter Schule begeistert Jugendliche

Frankfurt - „Dein Leben hängt davon ab, was du aus dem machst, was aus dir gemacht worden ist. “ Über dieses Zitat von Jean-Paul Sartre sollen die Schüler diskutieren, lautet der Arbeitsauftrag von Marina Helmedag. Von Carina Dobra

Die zierliche Blondine unterrichtet die Klasse in Deutsch. Kaum zu glauben, dass sie sich vor einer Klasse mit Ex-Drogenjunkies durchsetzen kann. Wenn sie spricht, ist es mucksmäuschenstill.

Helmedag ist eine von 25 Lehrern, die am 1971 gegründeten Bildungszentrum Hermann Hesse (BZH) in Frankfurt arbeiten. Hier können ehemals drogenabhängige Jugendliche einen Schulabschluss machen. 140 Plätze hat die Schule, im Schnitt sind die Schüler 24 Jahre alt. Das BZH ist eine staatlich anerkannte Privatschule. Auf den Abschlusszeugnissen steht trotzdem ein neutraler Schulname. Schließlich sollen die Schüler bei künftigen Bewerbungen dieselben Chancen haben wie andere.

Als Nadine spricht, hören ihre Mitschüler ruhig zu. Mit zwölf Jahren hat die junge Frau mit den großen, braunen Kulleraugen zum ersten Mal gekifft, mit 14 nahm sie Speed. Seit einem halben Jahr ist die heute 19-Jährige am BZH. „Ich kam, als es mir richtig scheiße ging. Da hatte ich einen richtig heftigen Absturz.“ Den letzten Rückfall hatte sie, als ihr Vater starb und sie ihre ungeborenen Zwillinge verlor.

„An meiner alten Schule wurde ich gemobbt“, erzählt Nadine. „Die haben mich bespuckt und geschlagen.“ Sieben Mal habe sie die Schule gewechselt. Nach ihrer Zeit am BZH möchte sie Politik studieren. Die Wände sind vielleicht ein wenig kahl, es ist ungewöhnlich ruhig, sonst sieht die Schule aus wie jede andere. In dem langen Flur im ersten Obergeschoss haben auch die sechs Sozialarbeiter ihre Büros. Neben dem regulären Unterricht treffen sich die Jugendlichen einmal pro Woche mit ihnen, reden über alles, was ansteht.

„Das macht uns einzigartig“, sagt Schulleiter Jan Große, der mit seinen verwaschenen Jeans und Ohrringen wie der klassische „Kumpel-Typ“ wirkt. „Bei uns werden die Schüler nicht nur unterrichtet, sondern erhalten auch Hilfe, wenn es etwa um Anträge bei Ämtern geht.“

Gut 1 400 Schüler haben bis heute ihren Abschluss gemacht. Allein im vergangenen Jahr waren es 28, fünf von ihnen schafften das Abitur. Etwa 10 bis 15 Prozent brauchten einen zweiten oder dritten Anlauf, einige haben es nie gepackt. „Den ein oder anderen habe ich in irgendeiner Ecke am Bahnhof wiedergetroffen, manche sind sogar gestorben“, erzählt der Schulleiter.

Rausgeschmissen werden die jungen Erwachsenen nur, wenn sie gewalttätig werden. Auch Drogen sind tabu. Das steht im Vertrag, der zwischen Schüler und BZH aufgesetzt wird. Darin müssen sich die Jugendlichen auch bereit erklären, im Verdachtsfall Urinproben abzugeben.

Über die Hälfte der Schüler haben neben ihrem Suchtproblem eine Krankheit wie Schizophrenie, ADHS oder Borderline. Oftmals können sich die jungen Erwachsenen nur schwer konzentrieren. Aber die Erfahrungen können manchmal auch von Vorteil sein, erzählt Große. „Wenn wir zum Beispiel Georg Büchners ,Lenz’ lesen und über Schizophrenie sprechen. Dann können die Schüler wirklich mitreden.“

„Was aus dir gemacht worden ist“ – es kommt nicht oft vor, dass die Jugendlichen über die Vergangenheit sprechen. „Wir sind clean, wir reden über andere Sachen“, sagt ein Schüler. Die anderen nicken zustimmend. (epd)

