Autoscheibe von innen gefroren: Mit diesem einfachen Trick haben Sie wieder freie Sicht

Bei eisigen Temperaturen ist es Ihnen vielleicht auch schon mal passiert: Die Autoscheibe ist von innen angefroren - doch wieso kommt es dazu und was kann man tun?

Dass die Autoscheibe im Winter gerne von außen friert, ist nichts Neues. Hin und wieder gefriert sie aber sogar innen und dann fragt man sich: Wieso passiert das eigentlich? Und wie werde ich die Eisschicht wieder los?

Deshalb friert die Autoscheibe auch von innen an

Wenn die Autoscheibe auch innen von einer Eisschicht bedeckt ist, liegt das meistens daran, dass sich zu viel Feuchtigkeit im Innenraum befindet. Das passiert besonders schnell, wenn Sie viel Schnee ins Auto tragen. Achten Sie vor dem Einsteigen also darauf, die Schuhe ordentlich abzuklopfen und auch Ihre Kleidung von Schnee zu befreien.

Falls die Fußmatten extrem nass sind, sollten Sie diese über Nacht aus dem Auto entfernen und im Haus trocknen lassen. Auch eine völlig durchnässte Kleidung sollten Sie während der Fahrt nicht auf dem Beifahrersitz liegen lassen, sondern lieber in den Kofferraum verfrachten.

Scheibe angefroren: Was kann ich tun?

Bei alten oder schlecht isolierten Modellen kann es trotz aller Maßnahmen noch zu Eis an der Innenseite der Frontscheibe kommen. Wer die Schicht dann mit dem Eiskratzer loswerden will, bekommt aufgrund der Wölbung des Glases schnell Probleme. Besser ist es, alle Türen zu öffnen und die Gebläse in Richtung der Scheibe zu drehen, um sie zu enteisen. Hinterher wischen Sie das Glas mit einem Tuch trocken.

Aufgepasst: Verwenden Sie im Innenraum kein Enteiser-Spray, da es giftige Dämpfe enthält. Auch extreme Wärmequellen wie Heißluftgebläse können der Scheibe schaden, da sich auf diese Weise Risse bilden

