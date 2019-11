Es ist offiziell: Darum sollten Autofahrer einen riesigen Bogen um München machen

Sie haben es vermutlich schon geahnt, eine Studie gibt nun den Beleg: München ist eine der autofeindlichsten Städte in ganz Deutschland.

Schon beim Gedanken daran, in eine Großstadt hineinzufahren, schlottern Ihnen die Knie? Im Fall von München liegen Sie damit gar nicht so falsch. Als Autofahrer haben Sie in der bayerischen Landeshauptstadt nämlich nichts zu lachen, wie nun die Studie eines Kfz-Versicherers ergeben hat.

Studie belegt: München gehört zu den autounfreundlichsten Städten Deutschlands

Und das hat nicht nur alleine etwas mit dem Verkehrsaufkommen zu tun. Der Versicherer CosmosDirekt hat sich die 18 Städte in Deutschland zur Brust genommen, in denen die meisten Fahrzeuge registriert und Verkehrsdaten vorhanden sind und diese auf verschiedenste Kriterien überprüft. Dazu gehören unter anderem: das Stauaufkommen, die Pkw-Dichte, die Verfügbarkeit von Werkstätten, die Höhe von Parkgebühren und Kraftstoffpreisen sowie die Anzahl an Autodiebstählen und -unfällen.

Für manche wenig überraschend: München gehört zu den autofeindlichsten Städten Deutschlands. Im Ranking landet die Landeshauptstadt auf dem drittletzten Platz. Noch weniger Spaß am Fahren haben nur Menschen, die in Berlin oder Hamburg unterwegs sind.

Schuld am schlechten Ergebnis in München sind die hohen Parkhausgebühren, die mit durchschnittlich 2,83 Euro in der Stunde bundesweit am teuersten sind, und der Liter Benzin, der mit einem Preis von durchschnittlich 1,40 Euro nur noch in Frankfurt am Main (1,42 Euro) übertroffen wird. Auch die Anzahl der Werkstätten lässt im Vergleich zu Wünschen übrig: Pro 1.000 Pkw stehen hier nur 0,44 zur Verfügung. Zudem müssen Münchner Autofahrer zur Stoßzeiten 30 Prozent mehr Fahrzeit einplanen als bei freier Strecke. Schlimmer ist es nur bei den beiden Letztplatzierten - in Berlin dauert es 31 Prozent länger, während es in Hamburg satte 33 Prozent länger dauert, Strecken zu bewältigen.

Als Sieger geht in dem Ranking Leipzig hervor: Die Pkw-Dichte ist im Vergleich zu anderen Städten sehr gering, ebenso die Anzahl der Unfälle, zudem tanken Dieselfahrer recht günstig.

Hier sehen Sie das Ranking der autofreundlichsten Städte in Deutschland 2019 im Überblick:

Platzierung Stadt Zugelassene PKW Pkw-Dichte (pro 1.000 Einwohner) Verkehrsaufkommen (Stau) 1L Benzin (€) 1L E10 (€) 1L Diesel (€) Werkstätten (pro 1.000 PKW) Parkgebühren ( €/h) (Parkhaus) Zentrum - Flughafen Geschwindigkeit (km/h) Unfälle (pro 1.000 Einwohner) Gestohlene PKW (pro 1.000 PKW) Punktzahl 1. Leipzig 227.314 391 22% 1,36 1,34 1,20 1,55 1,68 61,50 23 1,06 10,00 2. Dortmund 286.461 488 20% 1,36 1,33 1,21 1,49 2,19 88,27 42 0,53 9,47 3. Bielefeld 169.108 509 17% 1,39 1,37 1,25 0,84 1,46 86,10 30 0,33 8,94 4. Duisburg 229.610 461 23% 1,38 1,35 1,25 1,08 1,39 64,43 36 0,39 8,41 5. Bochum 197.114 539 20% 1,36 1,34 1,22 1,14 1,28 76,97 43 0,56 7,88 6. Essen 287.883 493 23% 1,37 1,34 1,22 1,59 2,19 64,67 43 0,45 7,35 7. Bremen 242.480 427 30% 1,38 1,36 1,24 1,09 1,27 21,27 35 0,45 6,29 8. Dresden 226.278 411 26% 1,39 1,37 1,26 1,27 1,35 30,60 28 0,83 6,29 9. Düsseldorf 310.614 503 21% 1,36 1,33 1,21 0,96 1,20 34,50 49 0,61 5,76 10. Köln 482.847 447 25% 1,36 1,34 1,25 0,56 1,23 51,88 40 0,64 5,24 11. Nürnberg 244.837 475 30% 1,38 1,35 1,26 1,01 1,95 29,20 30 0,21 4,71 12. Bonn 174.990 538 27% 1,36 1,34 1,22 0,63 1,85 69,55 54 0,27 4,18 13. Stuttgart 301.793 477 30% 1,40 1,37 1,24 1,05 2,35 52,50 42 0,17 3,65 14. Hannover 578.638 502 22% 1,37 1,34 1,22 0,30 1,78 59,43 69 0,35 3,12 15. Frankfurt 336.413 450 26% 1,42 1,39 1,25 0,83 2,08 46,94 31 0,52 2,59 16. München 725.690 498 30% 1,40 1,37 1,24 0,44 2,83 69,27 38 0,19 2,06 17. Berlin 1.210.790 335 31% 1,39 1,36 1,26 0,52 1,83 28,75 40 2,77 1,53 18. Hamburg 794.618 434 33% 1,40 1,38 1,25 0,54 2,38 27,75 37 1,44 1,00

Quelle: CosmosDirekt

