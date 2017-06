Pkw-Zulassungen: In Bayern dieselt's gewaltig

Es ist ein leidiges Thema: Diesel, Abgase, Manipulationen. Immer mehr Details treten zu Tage. Der Diesel-Liebe tut dies aber keinen Abbruch. Zumindest zum Teil.

In Bayern dieselt es gewaltig. Zu diesem Schluss kommt das Vergleichsportal CHECK24. Es analysierte alle im Jahr 2016 von Privatpersonen über das eigene Portal abgeschlossenen Pkw-Versicherungen und fand heraus: Bayern liegt mit rund 37 Prozent drei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Damit ist der Anteil an 2016 versicherten Selbstzündern hier am größten.

Diesel-Anteil bei Pkws: Spitzenreiter München, Berlin und Sachsen am Ende der Liste

+ Ost-West-Vergleich: Auf ostdeutschen Straßen sind dieser Auswertung zufolge weniger Selbstzünder unterwegs. © CHECK24 Mit jeweils 28 Prozent am niedrigsten ist die Dieselquote hingegen in Berlin und Sachsen. In den östlichen Bundesländernliegt der Anteil rund vier Prozent unter dem Bundesdurchschnitt, in den westlichen knapp darüber. Bei den Großstädten lässt sich ein entsprechendes Bild feststellen. Die östlichen Metropolen befinden sich am Ende des Rankings, in München und Nürnberg dagegen herrscht ein hoher Dieselanteil.

Im Vergleich der 50 größten deutschen Städte landen die zwei bayerischen Städte mit jeweils knapp 38 Prozent ganz vorne. Darauf folgen Oldenburg, Frankfurt am Main und Augsburg. Ganz am Ende des Rankings platzieren sich dagegen Städte aus dem Osten Deutschlands wie etwa Leipzig und Halle. Dort haben nur etwa 25 Prozent der CHECK24-Kunden einen Diesel-Pkw versichert. Auch in Magdeburg, Oberhausen und Gelsenkirchen sowie Dresden, Solingen und Chemnitz ist die Quote niedrig.

Diesel-Zulassungen: Die Ergebnisse im Überblick

Stadt/Zulassungsbezirk Anteil Diesel-Pkw (gerundete Werte) 1. München 38,4 Prozent 2. Nürnberg 38,2 Prozent 3. Oldenburg 37,2 Prozent 4. Frankfurt am Main 36,9 Prozent 5. Augsburg 35,5 Prozent 6. Stuttgart 35,1 Prozent 7. Saarbrücken 35,0 Prozent 8. Münster 34,8 Prozent 9. Bielefeld 34,4 Prozent 10. Hannover 34,3 Prozent ... 42. Berlin 28,5 Prozent ... 49. Leipzig 24,8 Prozent 50. Halle 24,7 Prozent

Die vollständige Liste können Sie hier einsehen.

Alternative Kraftstoffe: Deutsche bisher skeptisch

Nebenbei offenbarte die Studie zudem noch einen interessanten Aspekt: Nur ein Bruchteil der Pkw-Halter setzt auf alternative Kraftstoffe. In allen betrachteten Großstädten machten Elektro-, Gas- und Hybridfahrzeuge weniger als zwei Prozent aus.

Eine Forsa-Umfrage kam übrigens jüngst zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Deutschen Fahrverbote für ältere Diesel in Innenstädten befürworten.

Klimakiller? Was es aus dem Auspuff bläst Zur Fotostrecke

mop