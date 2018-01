In dieser deutschen Stadt ist Taxifahren am günstigsten

In welchen Städten ist Taxifahren günstig - wo ein Luxus?

19 Städte in Europa im Vergleich: Wo ist Taxifahren günstig - wo ein Luxus? Wie schneiden die deutschen Metropolen ab? Die Ergebnisse lesen Sie hier.

Laut dem Statistik-Portal Statista gaben die Deutschen im Jahr 2016 schätzungsweise 5,1 Millionen Euro für den Taxi- und Mietwagenservice aus. Doch wie sieht es mit den Preisen in einzelnen Städten aus? Wo ist das Taxifahren am günstigsten, wo am teuersten?

München und Berlin liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Das Verbraucherportal Wintotal ist ebendieser Frage nachgegangen, hat die Taxipreise in 19 europäischen Städten verglichen und mit dem jeweiligen Einkommen vor Ort verrechnet. Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse:

Im Vergleich der drei größten deutschen Städte ist Hamburg Spitzenreiter. Die Metropole mit dem höchsten Bruttoeinkommen hat die niedrigsten Taxipreise, bezogen auf den Lebensunterhalt. Die Hanseaten müssen im Durchschnitt nur 54 Minuten für eine Fahrt arbeiten.

München (62 Minuten) und Berlin (65 Minuten) liegen beinahe gleichauf.

Taxipreise europaweit

Im europäischen Gesamtranking belegt Wien mit 52 Minuten den ersten Platz. Hamburg wird Zweiter. Die Bronzemedaille geht an Paris (59 Minuten).

Auf den hinteren Plätze landen Budapest mit 133 Minuten und Prag mit 135 Minuten.

sm