Wer zu dieser Stunde tankt, spart bares Geld

Die Spritpreise schießen seit Monaten in die Höhe und es scheint kein Ende in Sicht. Trotzdem lässt sich auf die eine oder andere Weise Geld beim Tanken sparen.

Die Benzinpreise lassen viele Autofahrer derzeit verzweifelt ihre Haare raufen. Aber nicht verzagen: Wer auf den richtigen Moment wartet, kann selbst jetzt noch ein wenig Bares sparen.

Günstig tanken: Nicht der Wochentag, sondern die Tageszeit spielt eine Rolle

Wie die Markttransparenzstelle in ihrem aktuellen Jahresbericht 2018 berichtet, kommt es beim Tanken nicht etwa auf den Wochentag an. So konnten keine merklichen Unterschiede bei den Preisen unter der Woche im Vergleich zum Wochenende festgestellt werden. Im Tagesverlauf schwankt der Spritpreis jedoch oft erblich.

Am Morgen um etwa 10 Uhr heben die meisten Tankstellen die Preise langsam an, bevor Sie bis Mittag wieder sinken. Ab circa 13 Uhr steigen die Preise dann wieder und sinken im Laufe des Nachmittags. Gegen 16 Uhr werden die Preise dann erneut angehoben und zuletzt noch einmal um 22 Uhr. Wer also günstig tanken will, sollte dies von 9 bis 10 Uhr, 12 bis 13 Uhr, 15 bis 16 Uhr oder 21 bis 22 Uhr tun.

Wo lässt sich am günstigsten tanken?

Dieser Rhythmus verläuft sowohl an Autobahntankstellen wie auch an Straßentankstellen in der Stadt oder im Land gleich. Allein das Preisniveau unterscheidet sich: An der Autobahn liegen die Preise generell höher als in etwa bei einer Tankstelle auf dem Land. Deshalb lohnt es sich bei längeren Autobahnfahrten, auch einmal etwas weiter abseits der Schnellstraße nach einer Tankstelle zu suchen.

