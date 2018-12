Getunter Monster-BMW lässt 1001 PS starken Bugatti Veyron alt aussehen

Damit hat der Fahrer des französischen Supersportwagens nicht gerechnet. Mit Leichtigkeit lässt ein getunter BMW M5 E34 den Veyron hinter sich.

1001 PS, in 2,5 Sekunden von null auf 100 und 407 km/h in der Spitze: Der Bugatti Veyron 16.4 ist ein Auto der Superlative und wurde doch in die Schranken gewiesen – von einem BMW M5 E34.

900 PS starker BMW macht Bugatti platt

Das zeigt zumindest ein Video der Youtuber von GTBOARD.com. Auf einer abgesperrten Strecke trat der 1001 PS starke Bugatti gegen einen getunten BMW M5 an. Dieser wurde mit einem neuen Turbo ausgestattet und auf rund 900 PS aufgemotzt. Ohne Probleme kann der BMW mit dem Supersportwagen mithalten und als der Turbo einsetzt, zieht das Geschoss am Bugatti einfach vorbei.

Völlig überrascht steigen die Insassen des Bugatti aus, um dem Monster-BMW unter die Haube schauen zu können. In einem zweiten Video zeigen sie ihre Begeisterung über den aufgemotzten Motor. Allerdings ist fraglich, ob der Bugatti wirklich alles bei dem kurzen Rennen gegeben hat.

anb