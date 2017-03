Wo zu schnelles Fahren besonders teuer ist

Falschparker oder Temposünder müssen in europäischen Nachbarländern teils mit saftigen Strafen rechnen. Der ADAC hat einen Überblick über die wichtigsten Bußgelder für Reisende zusammengestellt.

Andere Länder, andere Sitten - heißt es. Wer mit seinem Auto über die Grenze fährt, sollte sich auch mit den Verkehrsvorschriften des Landes vertraut machen. Bei Verstößen gegen das Handy-Verbot oder Alkohol am Steuer verstehen einige EU-Länder keinen Spaß. Einen Überblick über die wichtigsten Bußgelder hat der ADAC zusammengestellt.

Bußgelder für Temposünder

Niederlande, Schweiz und Italien bestrafen Verkehrssünden besonders hart. Diese Länder stehen an der Spitze der Länder mit den höchsten Bußgeldern, wie der ADAC berichtet. Wer ein Tempolimit um 20 km/h überschreitet, muss in Italien, laut dem Automobilclub, mit einem Bußgeld von 170 Euro rechnen. Mindestens 165 Euro werden in den Niederlanden und der Schweiz fällig.

Alkohol am Steuer

Besonders schwere Folgen haben Fahrten unter Alkoholeinfluss, warnt der Club. In Italien kann bei 1,5 Promille im Blut sogar das Fahrzeug enteignet werden, wenn Fahrer und Halter identisch sind. Dänemark sieht eine ähnliche Regelung ab 2,0 Promille vor.

Für das Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung müssen Autofahrer in den Niederlanden 230 Euro, in Dänemark 200 Euro und Italien 160 Euro blechen.

Falschparken bestrafen die Niederlande mit Knöllchen ab 90 Euro, Dänemark mit 70 Euro. In Spanien kann sich ein Parkvergehen zu einer äußerst kostspieligen Angelegenheit entwickeln: Strafzettel bis 200 Euro sind möglich!

Muss man Strafzettel aus dem Ausland zahlen?

Innerhalb der EU werden Bescheide inzwischen schneller erstellt und mit Infos in der Landessprache des Kfz-Halters zugesandt. Nicht bezahlte Strafen aus dem EU-Ausland können ab einer Bagatellgrenze von 70 Euro (Österreich ab 25 Euro) vollstreckt werden.

Wer ein Bußgeld aus dem Ausland schnell bezahlt, kann viel Geld sparen. Italien, Frankreich und Spanien beispielsweise gewähren bei Sofortzahlung hohe Rabatte.

Bei fehlerhaften oder offenkundig zu hohen Bußgeldbescheiden rät der ADAC, unverzüglich Einspruch einzulegen und juristischen Beistand zu suchen.

Übrigens: Für Verkehrsverstöße im Ausland gibt es keine Punkte in Flensburg. Ein Fahrverbot, dass von einer ausländischen Behörde ausgesprochen wurde, hat in Deutschland keine Auswirkung.

Bußgelder in Europa

Promille grenze Alkohol am Steuer über 50 km/h Handy am Steuer Sicherheits gurt Park-Verstoß Belgien 0,5 ab 150 ab 300 ab 110 ab 110 ab 55 Dänemark 0,5 bis 1 MV ab 300 200 200 ab 70 Frankreich 0,5* ab 135 1500 ab 135 ab 135 ab 15 GB (Schottland) 0,8 (0,5) bis 5710 bis 2890 ab 230 bis 570 ab 45 Italien 0,5* ab 530 ab 530 ab 160 ab 80 ab 40 Kroatien 0,5* ab 95 ab 400 ab 65 65 ab 40 Luxemburg 0,5 ab 145 ab 145 75 75 ab 25 Niederlande 0,5* ab 325 ab 660 230 140 ab 90 Österreich 0,5* ab 300 bis 2180 ab 50 ab 35 ab 20 Polen 0,2 ab 145 ab 120 ab 50 25 ab 25 Schweiz 0,5* ab 550 ab 60 TS 90 55 ab 35 Slowenien 0,5* ab 300 ab 500 120 120 ab 40 Spanien 0,5* ab 500 ab 600 ab 200 ab 200 bis 200 Tschechien 0,0 ab 100 ab 190 ab 55 80 80 Deutschland 0,5* ab 500 ab 240 60 30 30

Bußgelder (in Euro) für Verstöße mit dem PkW, Stand: März 2017. Die Übersicht der Bußgelder hat der ADAC (Angaben ohne Gewähr) zusammengestellt. MV = Nettomonatsverdienst; TS = Tagessatz (Strafberechnung nach Monatsverdienst); * Für Fahranfänger und Berufskraftfahrer gelten teilweise niedrigere Promillegrenzen.

Der total verrückte Straßenverkehr in Deutschland Zur Fotostrecke

ml