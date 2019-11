Mann schummelt bei Führerscheinprüfung - am Ende nimmt Polizei drei Personen fest

Ein 32-Jähriger wollte bei seiner Führerscheinprüfung nichts dem Zufall unterlassen. Doch seine Schummelei führte am Ende dazu, dass drei Personen verhaftet wurden.

Die Führerscheinprüfung ist eine der nervenaufreibendsten Angelegenheiten im Leben. Während die einen mit der Praxis hadern, fühlen sich die anderen in der Theorie nicht besonders sicher: Prüfungsangst sorgt dafür, dass selbst fleißige Lerner schnell in die Bredouille kommen. Um eben nicht in eine solche Lage zu kommen, hat sich ein 32-Jähriger bei Engelskirchen in Köln eine wasserdichte Methode überlegt, die ihm zur erfolgreichen Absolvierung der Prüfung helfen sollte - doch der Plan ging gehörig nach hinten los.

Mann will bei Führerscheinprüfung schummeln und fliegt auf - Polizei greift durch

Um bei der Prüfung nichts dem Zufall zu überlassen, holte sich der 32-Jährige Verstärkung von zwei weiteren Personen und setzte eine Menge High-Tech ein. So hatte er versteckte Video- und Tonübertragungstechnik dabei, als er am Donnerstag (31. Oktober 2019) zur Theorieprüfung erschien. Seine zwei Komplizen hielten sich unweit des Gebäudes auf und lasen über eine Mobilfunkverbindung die Prüfungsaufgaben mit. Wie das Online-Portal Express berichtet, teilten die beiden Bekannten dem Prüfling mithilfe einer Tonübertragung und einem kleinen Lautsprecher im Ohr die Lösungen mit.

Der 32-Jährige flog jedoch mit seiner Schummelei auf und der Prüfer rief die Polizei. Die Beamten nahmen zunächst alle drei Männer fest, entließ sie allerdings wieder, nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren. Die Handys und Übertragungstechnik wurden sichergestellt. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs gegen den Prüfling ein.

