Achtung: Diese Tunnel und Pässe kosten Maut

Viele Tunnel in den Alpen sind mautpflichtig.

Bevor Sie sich auf die Reise in oder über die Alpen machen, sollten Sie Ihre Route genau planen. Denn hier müssen Sie zusätzlich zur Autobahn-Maut zahlen.

In vielen europäischen Ländern wird für die Benutzung von Autobahnen bereits Maut erhoben. Wer nun meint, für alle Strecken bezahlt zu haben, irrt. Denn viele Tunnel und Pässe in den Alpen kosten nochmal extra Geld.

Die Gebühren von Tunnel hängen dabei von ihrer Länge ab. So kostet der österreichischen Bosruck-Tunnel (5.509 Meter) beispielsweise 5,50 Euro. Für den 11,6 Kilometer langen Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien werden schon 46,40 Euro fällig.

Tunnel und Pässe: Maut 2019

Tunnel/Pass Maut Mont-Blanc-Tunnel 46,40 Euro (italienische Seite, einfache Fahrt) 57,90 Euro (italienische Seite, Hin- & Rückfahrt) 45,60 Euro (französische Seite, einfache Fahrt) 56,90 Euro (französische Seite, Hin- & Rückfahrt) Großer St. Bernhard-Tunnel 27,90 Euro (einfache Fahrt) 43,10 Euro (Hin- & Rückfahrt, 30 Tage gültig) Lötschberg-Tunnel Autoverladung 27,00 Schweizer Franken (A) 25,00 Schweizer Franken (A, Online-Ticket) Gotthard / S. Bernardino-Tunnel vignettenpflichtig (B) Pfänder-Tunnel vignettenpflichtig (C) Arlberg-Tunnel 10,00 Euro Reschenpass / Pass Thurn mautfrei Brenner-Pass 9,50 Euro Felbertauern-Tunnel 11,00 Euro Großglockner 36,50 Euro Tauernschleuse Autoverladung 17,00 Euro Tauern-/ Katschberg-Tunnel 12,00 Euro Karawanken-Tunnel 7,40 Euro Bosruck-Tunnel 5,50 Euro Gleinalm-Tunnel 9,00 Euro

A Tarif Freitag-Sonntag + Feiertag: 29,50 CHF (28,00 CHF, Online-Ticket)

B Jahres-Vignette Schweiz notwendig: 36,50 Euro

C 10-Tages-Vignette Österreich notwendig: 9,20 Euro

Vorsicht in Italien

Durch die zunehmende Digitalisierung an den Mautstationen komme es immer häufiger zu technischen Schwierigkeiten bei den Bezahlsystemen, berichtet der ADAC. Demnach musste der Automobil-Club auch im vergangenen Jahr 2017 seine Mitglieder vor allem bei Problemen an italienischen Mautstationen und bei Ersatzmautforderungen zur Autobahnvignette in Österreich beraten. Italien darf zum Beispiel nicht bezahlte Mautforderungen bis zu zehn Jahre einfordern.

