Motorrad-Boom!? Das sagen die Zahlen

Fürs gerade zu Ende gegangene Jahr konnte der Industrie-Verband Motorrad e.V. (IVM), in dem alle wichtigen Branchenunternehmen vertreten sind, bei Motorrädern und Rollern stolze 172.846 Neuzulassungen vermelden.

2015 wurden noch 150.550 Bikes neu in den Verkehr gebracht. Der Zweiradboom hält also an. Auf Nachfrage unserer Redaktion wertete der IVM die Zulassungszahlen aller Motorräder über 125 ccm nach den Kriterien Hubraum und Leistung aus und ermittelte daraus das Durchschnittsmotorrad in Deutschland. Dieses hat laut IVM bei 950 ccm Hubraum eine Leistung von 96 PS.

Derzeit gibt es zwar kein Motorrad, das diese beiden Werte exakt trifft, aber drei aktuelle Modelle kommen ihnen ziemlich nahe: Aprilia Shiver 900 mit 95 PS, ihre Markenkollegin Aprilia Dorsoduro 900, ebenfalls mit 95 PS, sowie die Honda CRF 1000 L Africa Twin, die mit 998 ccm Hubraum eine Leistung von 95 PS hat.

