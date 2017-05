Nackt Auto fahren: Ist das erlaubt?

Jeder Autofahrer ist anders. Der eine raucht im Auto, der andere fährt gern mit Sandalen, der nächste vielleicht sogar lieber nackt. Doch darf man das überhaupt?

Deutschland schwitzt. Der Sommer hat Einzug gehalten, die Temperaturen steigen teilweise auf über 30 Grad. Gerade für Autofahrer und Autofahrerinnen bedeutet diese Hitze häufig eine zusätzliche Belastung. Da wäre es doch schön, im Auto einfach alle Hüllen fallen zu lassen! Man ist ja sozusagen unter sich und könnte die sommerlichen Temperaturen besser ertragen - ohne lästige Kleidung, die an der Haut klebt. Doch ist nackt Autofahren überhaupt erlaubt?

Nackig Auto fahren: Ja, aber nicht uneingeschränkt

Grundsätzlich lautet die Antwort zunächst einmal: Ja, es ist erlaubt, nackt Auto zu fahren. Es gibt kein Gesetz, das die Freikörperkultur bei Mann und Frau am Steuer per se verbietet. Der Deutsche Anwaltverein (DAV) macht in diesem Fall rechtlich gesehen keinen Unterschied zwischen nackten Fußgängern und nackten Autofahrern. Bevor sich jetzt alle Autofahrer ihrer Kleidung entledigen: diese Erlaubnis gilt natürlich nicht uneingeschränkt. Es kann nämlich durchaus eine Ordnungswidrigkeit sein - nämlich dann, wenn sich Passanten oder andere Autofahrer belästigt fühlen und die Angelegenheit wegen Belästigung der Allgemeinheit (§ 118 Ordnungswidrigkeitengesetz) zur Anzeige bringen.

Steigt also ein nackter Autofahrer beispielsweise aus seinem Fahrzeug aus und ein anderer stört sich daran, droht theoretisch ein Bußgeld. Praktisch kommt es aber nur selten dazu, denn in den meisten Fällen werden Nackte in der Öffentlichkeit schlicht des Platzes verwiesen. Kommt es doch zu einer Zahlung, kann diese aber saftig ausfallen. Zwischen fünf und maximal 1.000 Euro können fällig werden.

Und eine weitere Sache gilt es zu bedenken: Trotz aller Nacktheit sollten Sie imstande sein, Ihr Auto sicher zu führen. Denn auch wenn juristisch erst einmal nichts gegen FKK am Steuer spricht, kann bei einem Unfall eine Teilschuld vorliegen - etwa wenn Sie mit dem nackten Fuß vom Pedal abrutschen und im Ernstfall nicht mehr richtig bremsen können.

mop