Nissan mit 1,6 Millionen Kilometer auf dem Tacho - und noch nie Motor gewechselt

Jeder Autofahrer weiß, wie schnell Fahrzeugteile verschleißen. 1,6 Millionen Kilometer mit einem Motor und Getriebe hören sich deshalb unglaublich an.

Im Laufe der Zeit kommt auf Autofahrer der Austausch zahlreicher Verschleißteile zu.

Ein Kurierfahrer brachte seinen Nissan jedoch auf stolze 1,6 Kilometer – ohne viel Verschleiß.

Die Kupplung hielt satte 1,3 Millionen Kilometer durch.

Wer ein eigenes Auto besitzt, weiß wie teuer es ist – und zwar nicht nur bei der Anschaffung. Ist das Fahrzeug erst einmal in Betrieb, braucht es eine Kfz-Versicherung und eine Steuer muss gezahlt werden. Hinzu kommt das regelmäßige Tanken.

Autoverschleiß: Im Laufe der Zeit muss viel getauscht werden

Was sich aber auch besonders in den Geldbeutel frisst, ist der Verschleiß: Eine Kupplung hält in der Regel 100.000 bis 200.000 Kilometer bis sie ausgetauscht werden muss. Ein Motor hat eine Laufleistung zwischen 200.000 und 500.000 Kilometer. Im Laufe der Zeit wird man mit einem Auto also einen ganzen Batzen Geld los.

Deshalb klingt es umso unglaublicher, dass ein 62-jähriger Kurierfahrer aus den USA mit seinem Nissan Frontier – hierzulande als Nissan Navara bekannt – satte 1,6 Millionen Kilometer zurückgelegt hat, ohne dass jemals Motor* oder Getriebe* getauscht werden mussten. Die Kupplung hielt ganze 1,3 Millionen Kilometer durch, bevor Ersatz kam, wie der Autobauer Nissan selbst mitteilt.

Nissan fährt 1,6 Millionen Kilometer – und hat kaum Verschleißteile

Brian Murphy, der in Chicago als Kurierfahrer arbeitet, hat sich seinen Nissan Frontier im Jahr 2007 als Neuwagen gekauft und seither fast täglich zwölf bis 13 Stunden in dem Wagen verbracht. In besonders arbeitsintensiven Monaten legte er dabei schon mal zwischen 12.000 bis 16.000 Kilometer zurück. Am 27. Januar 2020 knackte er schließlich seinen nächsten Rekord: 1,6 Kilometer hat sein Nissan* nun auf dem Tacho und in der ganzen Zeit musste bei dem Pick-up kein einziges Mal der Motor oder das Getriebe umgebaut werden.

Auch die Kupplung hat mit einer Lebensdauer von 1,3 Millionen Kilometern ein reifes Alter erreicht – umso bemerkenswerter, da Brian viel in der Stadt unterwegs ist und deshalb viel Gebrauch davon machen muss.

Aber nicht nur Motor, Getriebe und Kupplung hielten bisher lange durch, auch die Wasserpumpe musste sich erst nach 970.000 Kilometern verabschieden, Lichtmaschine und Kühler flogen nach 710.000 Kilometern. Vorsorglich tauschte der 62-Jährige nach 1,1 Millionen Kilometern auch die Steuerkette aus, während nach 800.000 Kilometern ein neuer Fahrersitz kam.

In 13 Jahren als Kurierfahrer muss der Pick-up für den 62-Jährigen wohl auch fast zu einem Zuhause geworden sein. Schließlich hat er mittlerweile rund 50.000 Stunden in ihm verbracht – das sind umgerechnet fünf Jahre und acht Monate.

