Profi-Einparker packt aus: So geht es im Luxushotel zu

Er ist hautnah an den Promis - und ihren luxuriösen Sportflitzern: Der Profi-Einparker vom Bayerischen Hof erzählt von seinem turbulenten Arbeitsalltag.

Er ist der Mann, dem die Promis vertrauen: Zumindest was ihre edlen Limousinen und Sportwagen angeht. Seit 2007 arbeitet Tesfa Weldegiorgis als Garagenwart im Bayerischen Hof. Das heißt, er ist derjenige, dem die Stars und Sternchen ihre Autoschlüssel anvertrauen, sobald sie im Hotel absteigen.

Im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen plaudert der gebürtige Eritreer ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzählt von seinem Arbeitsalltag.

Promi-Schlitten: Garagenwart verrät, worauf es ankommt

365 Tage im Jahr und rund um die Uhr hat der Bayerische Hof geöffnet und nimmt Gäste auf. Deshalb muss in der Garage immer jemand anwesend sein, um die Fahrzeuge der Besucher einzuparken. In den letzten zehn Jahren hatte Tesfa Weldegiorgis deshalb nur ein einziges Mal an Silvester frei - eine Tatsache mit der sich der 52-Jährige abgefunden hat. "Jedes Auto ist bei uns willkommen. Für mich ist nur wichtig, dass es einen Schlüssel hat", erklärt er nüchtern. Das gilt auch für die Fahrzeuge, die eventuell verschmutzt oder eingeräuchert sind.

Was seinen Job angeht, muss Weldegiorgis einige Details beachten: Zum Beispiel wird am Auto niemals etwas verändert. Egal ob, es der Sitz oder der Spiegel ist. Fährt normalerweise eine kleine Person mit dem Wagen, muss der Einparker nach vorne rutschen, um fahren zu können. Beim Aussteigen greift der Einparker um die Außenkante der Tür, damit sie nirgendwo anschlagen kann. Seiner und der Vorsicht der Kollegen ist es zu verdanken, dass es in zehn Jahren nur zu zwei Kratzern an Autos gekommen ist.

Profi-Einparker: So verläuft seine Schicht

Bis zu 50 Mal am Tag ist Tesfa Weldegiorgis am Werk: Er nimmt Autos entgegen und sucht den passenden Parkplatz aus. Für eine Prozedur braucht der erfahrene Garagenwart rund drei Minuten. Über die Jahre hat er Markierungen am Boden und an den Wänden anbringen lassen, damit alle Fahrer genau erkennen, wie groß eine Lücke ist und wo sie endet.

Der 52-Jährige arbeitet strukturiert und mit System. Gäste, die nicht lange bleiben, werden in zweiter Reihe geparkt - Langzeitparker bekommen einen Stellplatz zugewiesen, der länger besetzt bleiben kann.

Was die Fahrzeuge der Promis angeht, so hat der Eritreer auch seine Vorlieben: "Der Bentley. Das ist wie bei einer Frau. Sie sehen sie und Sie wissen, das es stimmt."

Von Franziska Kaindl