Rauchverbot im Auto? Das meinen die Deutschen

Rauchen kann der Gesundheit schaden. Doch was ist mit Rauchen im Auto? Bei der "Deutschen Befragung zum Raucherverhalten" gab es bemerkenswerte Ergebnisse dazu.

Laut der sogenannten DEBRA-Studie ist die Mehrheit der Deutschen für ein Rauchverbot im Auto. 71 Prozent der Befragten halten ein solches Verbot für gut. Das sind drei Viertel der Deutschen. Übrigens sind selbst 67 Prozent der Raucher dafür, so die Studie. Zumindest dann, wenn sich Kinder im Auto befinden.

Rauchverbot im Auto? Drei von vier Deutschen sind dafür

Hinter der umfangreichen Studie steckt das Institut für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf. Es beschäftigt sich darin unter anderem mit der Frage, welche Rolle das Geschlecht, das Alter und die Lebensumstände bei den Rauchgewohnheiten der Deutschen spielen.

Mehr als 10.000 Teilnehmer wurden laut Angaben des Spiegel befragt. Dass sich drei von vier Deutschen für ein Rauchverbot aussprechen, ist durchaus beachtlich.

Bundesärztekammer: Nur ein Rauchverbot kann Kinder schützen

Zum Schutz der Kinder fordert etwa die Bundesärztekammer schon lange ein Rauchverbot im Auto. Als Begründung führen sie an, dass auch das passive Rauchen zu chronischen Erkrankungen der Atemwege führen könne. Auch das Risiko eines erhöhten Blutdrucks, schlimmeren Asthmas oder sogar Krebs könne dadurch steigen.

In anderen Ländern ist ein solches Rauchverbot längst in Kraft. Frankreich und Kanada etwa bestrafen das Rauchen im Auto, sofern Kinder dabei sind. In Deutschland hingegen heißt es, ein Zigarettenverbot sei ein Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte.

In Norwegen gilt übrigens auch ein Rauchverbot im Auto - allerdings nur innerorts. Dieses und andere kuriose Verkehrsgesetze im EU-Ausland können Sie hier nachlesen.

mop