Diese SUV & Crossover haben wir für Sie getestet!

Das Autojahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen und die Hersteller gaben einmal mehr richtig Gas. Damit Sie nicht den Überblick verlieren und erste Eindrücke von den Neuen gewinnen, haben wir uns auch heuer wieder hinter etliche Lenkräder gesetzt und geschaut: Lohnt sich ein zweiter Blick?

Wie ist es um das Platzangebot, den Nutzfaktor und den Verbrauch bestellt? An dieser Stelle haben wir noch einmal sechs Fahrzeuge aus dem immer noch boomenden Segment der SUV und Crossover aller Preisklassen kurz und knapp zusammengefasst. Sechs Autoren und ihre Alltagseindrücke:



Aussehen: Wo man früher mit einem Mercedes ML als Großstadt-Cowboy die Blicke auf sich zog, ist man heute mit dem Nachfolger GLE unauffällig unterwegs. Das Auto ist riesig (4,81 Meter lang, 1,93 Meter breit, 1,80 Meter hoch), aber gefällig und zurückhaltend designt.

Fazit: Nur ein Wort – entspannt.

Uli Heichele

+ Macht auf das Tor: Der große Hyundai mit seinem immensen Stauraum ist vor allem für Familien geeignet. © privat

Aussehen: Er würde wohl – wie sein Name Santa Fé vermuten lässt –, ganz gut zu den staubigen Straßen und in die Weite des Wilden Westens passen. Die 4,90 Meter Länge des SUV von Hyundai beginnen vorn in einem großen, sechseckigen Kühlergrill – ein Hingucker! Auch sonst ist der Santa Fé harmonisch gestaltet, er wirkt nicht allzu wuchtig.