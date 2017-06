Überfüllte Straßen: Rund um Fronleichnam ist Geduld gefragt

Die Pfingstferien gehen zu Ende. Weil die Rückreisenden mit Kurzurlaubern zusammentreffen, drohen rund um Fronleichnam (14. bis 18. Juni) erneut Mega-Staus.

Am Donnerstag ist Fronleichnam - ein gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Teilen Sachsens und Thüringens sowie im Saarland. Weil viele Autofahrer schon am Mittwochnachmittag in das verlängerte Wochenende aufbrechen, wird es auf den deutschen Fernstraßen ab der Wochenmitte (14. Juni) erneut richtig voll.

Hinzu kommt, dass sich dann auch die Pfingsturlauber aus Bayern und Baden-Württemberg auf der Heimreise befinden. Den Höhepunkt des Rückreiseverkehrs dürfte insbesondere im Süden Deutschlands der Samstag und Sonntag Nachmittag bilden, wenn die Kurzurlauber wieder auf dem Heimweg sind. Entspannter wird die Verkehrssituation dagegen am Donnerstag und Freitag.

Die Staustrecken für das lange Wochenende im Überblick:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Dortmund - Hannover - Berlin

A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Flensburg - Hamburg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Singen - Stuttgart

A 93 Kufstein - Inntaldreieck

A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 Lindau - München

A 99 Umfahrung München

Staus auch in den Nachbarländern prognostiziert

Reisende treffen auch im benachbarten Ausland auf volle Straßen. So fällt in Kroatien, Norwegen und Ungarn der Startschuss in die Ferien. Und auch bei der Einreise von Österreich nach Deutschland können Staus und Wartezeiten laut ADAC nicht ausgeschlossen werden.

Am stärksten gefährdet sind die folgenden Autobahnübergänge:

Suben, A 3 Linz - Passau

Walserberg, A 8 Salzburg - München

Kiefersfelden, A 93 Kufstein - Rosenheim

Unten können Sie die Stauprognose für den 14. bis 18. Juni auch im Video ansehen:

Quelle: ADAC