Verkehrsschilder: Hätten Sie diese Zeichen erkannt?

Oft kann man über die in Deutschland zum Teil gebräuchlichen Verkehrsschilder nur den Kopf schütteln. Oder hätten Sie diese Zeichen alle einordnen können?

In Deutschland existieren mehr als 200 verschiedene Verkehrsschilder. Immer mal wieder gibt es auch Kritik am sogenannten "Schilderwald" Deutschland. Unabhängig davon, wie man zu dieser Diskussion steht, es gibt gewisse Verkehrszeichen, die wirklich kaum, wenn überhaupt jemand kennt. Dazu gehören:

1. "Inlineskaten und Rollschuhfahren frei" (Zeichen 1020-13)

Weiße Schilder mit blauem Fahrradsymbol und Aufschrift "Fahrradstraße" gehören längst zum Alltag in deutschen Großstädten. Doch wann haben Sie zuletzt ein weißes Schild mit Inline-Skater-Symbol und dem Zusatz "frei" gesehen? Man muss schon ziemlich Glück haben, um dieses Zeichen, das seit 2013 existiert, vorzufinden. Es erlaubt Inline-Skatern ausnahmsweise die Nutzung von Radwegen, Fahrradstraßen und Fahrbahnen.

2. "Pannenhilfe" (Zeichen 359)

Was irgendwie aussieht wie ein Funkmast oder die Front eines Brückenpfeilers, will schlicht auf eine Werkstatt in der Nähe hinweisen. Die Abbildung zeigt einen Universalschraubenschlüssel, auch Engländer genannt.

3. "Nur militärische Kettenfahrzeuge" (Zeichen 1049-12)

Vorsicht, Panzer! Wer auf diesen Schild stößt, sollte schleunigste Platz machen. Es kann andere Verkehrsschilder ergänzen und zeigt dann an, dass es eben nur für militärische Fahrzeuge gilt.

4. "Durchlässige Sackgasse" (Zeichen 357-50)

Das Zeichen für Sackgasse wird jedem bekannt sein. Doch wissen Sie auch, was die "durchlässige Sackgasse" bedeutet? Fahrradfahrer oder Fußgänger finden einen Durchgang, Autofahrer haben Pech gehabt.

5. "Blockumfahrung" (Zeichen 590)

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? In diesem Fall ein Mal rechts, zwei Mal links und geradeaus. Das Zeichen kündigt eine bestimmte vorgegebene Verkehrsführung an. Eine Blockumfahrung rechts-rechts-rechts gibt es übrigens auch noch.

Eine Übersicht über Verkehrsschilder, auch Sonderzeichen, gibt es beim ADAC. Apropos Sonderzeichen: Wissen Sie, wie Sie sich beim sogenannten Grünpfeil-Schild verhalten müssen?

