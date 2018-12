Richtiger Transport: So wird Ihr Weihnachtsbaum nicht zum gefährlichen Geschoss

Kofferraum oder Dach?

+ © picture alliance / dpa / Bodo Marks Damit der Weihnachtsbaum sicher mit dem Auto ins festliche Heim gelangt, müssen Autofahrer einige Sicherheitshinweise beachten. © picture alliance / dpa / Bodo Marks

In der Adventszeit fällt jedes Jahr die gleiche Aufgabe an: Der Weihnachtsbaum muss vom Verkaufsstand nach Hause transportiert werden. Wie gelingt das am besten - und vor allem sicher?