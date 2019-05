Mann will schlechtestes Auto des Jahrhunderts loswerden

Neben den Yugo GV wurde in Jugoslawien auch der Yugo Florida gebaut.

Einen alten Bugatti oder Mercedes findet man überraschend häufig in Garagen oder Scheunen. Jetzt steht in den USA ein ganz besonderer Oldtimer zum Verkauf: ein Yugo GV 1988.

Er hat den Ruf eines kleinen, billigen und qualitativ minderwertigen Autos, hat aber seine Fans: der Yugo GV. Das Fahrzeug aus vormals jugoslawischer und später serbischer Produktion schaffte es sogar bis in die USA und gilt dort als schlechtestes Auto des Jahrhunderts. Jetzt steht ein ganz besonderes Exemplar dort zum Verkauf.

Zwei Yugo GV für nur 9.000 Dollar

Auf der US-amerikanischen Anzeigenseite Craigslist bietet ein Mann aus Maryland einen Yugo GV in Neuzustand an. Das Modell stamme aus dem Jahr 1988 und habe gerade mal 468 Meilen (etwa 753 Kilometer) auf dem Tacho. Verkaufspreis: 9.000 Dollar. Klingt günstig? Ist es aber nur bedingt. Bei der Einführung des Yugo GV in den USA 1985 kostete das Auto 3.990 Dollar.

Allerdings gibt es neben den Yugo GV in Top-Zustand einen weiteren Yugo zum Ausschlachten dazu. Der Preis ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. Er sei offen für Angebote, schreibt der Verkäufer in seiner Anzeige. Viele Anfragen hat es aber offenbar noch nicht gegebenen. Immerhin läuft die Anzeige bereits seit einem Monat.

Yugo GV kein großer Erfolg in den USA

Dabei benötige der Yugo GV doch nur ein wenig Pflege und er wäre bereit für die Straße, heißt es weiter. Der Oldtimer sei 1988 in einer Garage abgestellt und vergessen worden. Davor wurde aber offenbar die Batterie abgenommen und das Auto innen und außen abgedeckt.

Wirklich erfolgreich war der Yugo GV in den USA nicht. Von 1985 bis 1992 wurden nur 140.000 Stück verkauft. Zwei davon stehen nun zum Verkauf. Ein Schnäppchen wären die beiden Oldtimer aber wohl nur für Käufer in den USA. Denn die Transportkosten übernimmt der Verkäufer nicht.

