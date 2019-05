"Anno 1800": Neues Update verbessert Feature, das es gar nicht gibt

In Kürze erscheint das zweite Update für "Anno 1800" und es hat eine Menge in Gepäck. Was sich alles ändert und welche Verbesserungen enthalten sind, erfahren Sie hier.

Einen Monat nach Release erhält "Anno 1800" bereits das zweite Update mit umfangreichen Änderungen und Verbesserungen. Das "Anno 1800" Game Update 02 erscheint am 15. Mai 2019 und soll die Stabilität des Spiels sowie die Balance des Einflusssystems und einiger Schiffswerte verbessern.

"Anno 1800": Zweites Update ab 15. Mai verfügbar

Entwickler BlueByte ermöglicht es Spielern, nach dem Game Update 02 schneller an Einfluss zu gewinnen. Normale Einwohner sowie Investoren generieren künftig mehr Einfluss. Auch die Einfluss-Boni haben die "Anno 1800"-Macher verbessert.

So erhalten Spieler durch Bevölkerungszuwachs nun 15 statt zehn Einflusspunkte pro Anstieg. Investoren geben nach dem Game Update 02 zwei Einflusspunkte, statt wie bisher nur einen. Zudem setzt die Skalierung für Einflussgewinn durch Bevölkerungszuwachs jetzt erst bei 16.000 Einwohnern anstatt 14.000 ein.

Folgende Änderungen gibt es bei den Einfluss-Boni:

Propaganda: Effektivität der Zeitung wird jetzt um +7 % / +15 % / +25 % gesteigert (vorher: +5 % /+10 % /+15 %)

Handel: Die Geschwindigkeit wird jetzt um +7 % / +15 % / +25 % gesteigert (vorher: +5 % /+10 % /+15 %)

Militär: Die Angriffsgeschwindigkeit wird jetzt um +7 % / +15 % / +25 % gesteigert (vorher: + 5% /+10 % /+15 %)

Optimierung: Unterhaltskosten werden jetzt um -3 % / -6 % / -10 % gesenkt (vorher: -1 % /-2 % /-3 %)

Kultur: Attraktivität wird jetzt um +1 0% / +20 % / +35 % gesteigert (vorher: +5 % /+10 % /+15 %)

"Anno 1800" Game Update 02: Anpassungen von Seeschlachten und Krankheiten

Auch an die Seeschlachten bzw. Schiffen legt BlueByte in "Anno 1800" noch mal Hand an. Die Option "passive Verteidigung" von Schiffen wird überarbeitet. Sie wird zunächst einmal in "Position halten" umbenannt. Wie der Name schon verrät, werden sie ihre Position nicht verlassen, um gegnerische Schiffe anzugreifen.

An den Dampfschiffen in "Anno 1800" wurden folgenden Veränderungen vorgenommen:

Schlachtkreuzer: Trefferpunkte von 5.000 auf 6.000 angehoben

Schlachtkreuzer: Schaden pro Sekunde von 245 auf 275 angehoben

Schlachtkreuzer: Unterhaltskosten von 1.000 auf 850 gesenkt

Monitor: Trefferpunkte von 2.500 auf 3.000 angehoben

Monitor: Unterhaltsosten von 600 auf 300 gesenkt

Collier: Trefferpunkte von 3.500 auf 4.000 angehoben

Krankheiten auf Schiffen entwickeln sich nun weniger wahrscheinlich zu einer Pandemie. Die Chance, dass Krankheiten sich ausbreiten, wurde auf ein Prozent alle 30 Sekunden gesenkt (zuvor war es ein Prozent alle zehn Sekunden). Zudem wurde die Dauer von Krankheiten auf Schiffen auf zehn Minuten gesenkt (zuvor 15 Minuten)

"Anno 1800": Änderungen an Madam Kahinas Verkaufsangebot

Nach dem Update werden 20 Prozent der von Madam Kahina angebotenen Waren aus europäischem Saatgut bestehen, wobei die Seltenheit (ungewöhnlich, selten oder episch) vom Fortschritt des Spielers abhängt.

"Anno 1800" Game Update 02: Stabilitätsverbesserungen

Mit Update 02 werden die allgemeine Stabilität des "Anno 1800"-Spielclients verbessert und einige spezifische Probleme behoben, die zu Spielabstürzen führen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, der zu einem Absturz beim Ändern der Siegbedingungen für ein neues Spiel führen konnte.

Es wurde ein Problem, das zu Spielabstürzen unter DirectX 12 führen konnte, behoben.

Es wurde ein Problem, das zu Abstürzen während der Kampagne führen konnte, behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es zu Abstürzen währen dem Upgraden von Wohnhäusern kommen konnte.

Es wurden mehrere Fehler, die zu Instabilität beim Client führen konnten, behoben.

"Anno 1800": Behebung von grafischen Fehlern im nicht vorhandenen Ego-Modus

Es gibt auch eine Überarbeitung für den nicht existierenden, aber streng geheimen Modus für die Ego-Perspektive. So heißt es in den offiziellen Patch Notes. Mit der Tastenkombination "Strg + Umschalttaste + R" können Spieler in die Ego-Perspektive wechseln und über ihre Insel spazieren.

Dabei handelt es sich aber nicht um ein offizielles und kommuniziertes Feature, sondern um ein Easter Egg. Auf jeden Fall hat BlueByte einige Fehler behoben sowie optische Anpassungen vorgenommen. "Aber das können wir nicht [gemacht haben], weil der Modus ja gar nicht existiert", schreiben die Entwickler.

