Apple Keynote im Live-Ticker: Publikum darf auf Überraschung gespannt sein

Spannende Fragen stehen am kommenden Montag im Raum: Kommt das neue iPhone? Überrascht Apple mit revolutionärer Technik? Das und vieles mehr erfahren Sie im Live-Ticker.

Apple lädt zur Keynote: Am Pfingstmontag ab 19 Uhr deutscher Zeit präsentiert Tim Cook die Neuerungen.

Wir versorgen Sie schon vorab mit allem was Sie wissen müssen.

+ Screenshot App Store +++ Desweiteren erregte eine neue Anwendung mit dem Namen „Files“ im App-Store Aufmerksamkeit. Ist „Files“ die lang erwartete Dateimanager-App für iOS? Bisher mussten Dokumente in einzelnen Apps angelegt und geordnet werden. Jedoch ist „Files“ bereits wieder aus dem App-Store verschwunden.

+++ Interessant: Stunden vor Beginn der WWDC 2017 in San Jose war der Apple Store für geraume Zeit offline. Das deutet in der Regel immer darauf hin, dass neue Hardware-Produkte präsentiert werden. Man darf also gespannt sein.

+++ Die Fans können es kaum noch erwarten. Auf Twitter vertreibt man sich derweil die Zeit damit, sich über den humorvollen Internet-Auftritt der Apple Worldwide Developer Conference zu amüsieren, in dessen Rahmen die Apple Keynote stattfinden wird.

Der offizielle Zeitplan ist zwar schon online, „echte“ Termine sind aber bisher kaum in den Zeitfenstern eingetragen. Stattdessen haben sich die Apple-Mitarbeiter kreative Wortspiele einfallen lassen, die einfach danach schreiben, nachgeahmt zu werden.

Diese Platzhalternamen in der neuen #WWDC App pic.twitter.com/QgoOPZEiz6 — Manuel Bauer (@Manuel_Bauer) 31. Mai 2017

Gut dass die #wwdc Keynote diesmal an einem Feiertag ist. Dann muss ich mich nicht rechtfertigen warum ich pünktlich nach Hause will ‍♂️ — Geekfried™ (@Geekfried) 30. Mai 2017

+++ Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zu Apples World Wide Developer Conference 2017 in San Jose. Welche neuen Geräte werden vorgestellt, welche Software-Updates wird es geben? Bei uns bekommen Sie alle wichtigen Infos über die erste Apple-Keynote des Jahres. Um 19 Uhr geht es im McEnery Convention Center los!

Apple's WWDC 2017: Die erste Keynote des Jahres

Apple ist immer gut für eine kleinere oder größere Sensation. Und weil die Menschen Sensationen lieben, schaut am 5. Juni 2017 alle Welt gespannt nach Kalifornien. Dort wird um 19 Uhr unserer Zeit Apple-CEO Tim Cook auf die Bühne treten und eine seiner berühmten Produktpräsentationen abhalten: Die erste Keynote des Jahres. Und weil dieses Jahr 2017 für Apple ein ganz besonderes ist (das iPhone wird 10 Jahre alt!), ist die Spannung besonders groß: Welche technischen Kniffe hat sich Apple diesmal einfallen lassen, um seine Kunden zu begeistern und vor allem: An sich zu binden?

Es ist ja bekannt, dass Apple-Produkte eben nur mit Apple-Produkten „können“ und die Kompatibilität mit Android, Google und Co. nicht gerade blendend funktioniert. Dennoch kaufen sich viele gerne die Hochglanzgeräte aus dem Silicon Valley und warten gespannt darauf, dass der Hersteller selbst neue Möglichkeiten schafft, die eigenen Produkte miteinander zu verbinden.

Highlight der Apple-Keynote 2017: Siri-Speaker

So blicken in diesem Jahr alle besonders gespannt auf die Einführung des neuen Siri-Lautsprechers. Zwar ist Apple nicht an vorderster Front mit dieser Idee - Amazon hat mit seinem Amazon Echo schon seit 2016 einen sprachgesteuerten Lautsprecher auf dem Markt, Google zog mit Google Home nach. Doch man darf erwarten, dass die Kollegen aus Cupertino sich nicht lumpen lassen und zumindest versuchen werden, mit ihrem Siri-Speaker alles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen. Ob ihnen das gelingen wird? Es wäre tatsächlich eine Sensation, wenn Apple es schaffen würde, mit dem Smart-Speaker-Konzept für eine echte Überraschung zu sorgen. Tim Cook dürfte jedenfalls sein Bestes geben, den Release der Sprach-Box als möglichst bahnbrechend zu verkaufen, schließlich fehlt ihm bei dieser Keynote der Glamour des iPhones. Das neue iPhone 8 spart sich der Konzert nämlich noch etwas auf. Vermutlich wird die nächste Generation Apple-Smartphones dann erst bei der Keynote im Herbst präsentiert werden. Diesmal gehört die Bühne ganz den iPads, MacBooks und eben dem Siri-Speaker.

Apple Keynote am 5. Juni 2017 im Live-Ticker

Wie Sie das Spektakel live mitverfolgen können, haben wir Ihnen in einem Extra-Artikel zusammengefasst. Wir sind ab 19 Uhr selbstverständlich ebenfalls am Start und tickern live über die Geschehnisse in San José - und informieren Sie natürlich auch schon vorab über alles, was Sie zur Apple Keynote wissen müssen.