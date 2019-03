Keynote 2019 im Live-Ticker: Stellt Apple einen neuen Streaming-Dienst vor? 

Am Montag findet die Apple-Keynote 2019 in Cupertino statt - wir berichten im Live-Ticker.

Am Montag werden bei der ersten Apple-Keynote im Jahr 2019 wieder spektakuläre Neuerungen erwartet, darunter ein eigener Streaming-Dienst - wir berichten von dem Event in Cupertino der im Live-Ticker.

Am Montag, 25. März, findet die erste Apple-Keynote im Jahr 2019 in Cupertino statt.

Die Apple-Keynote beginnt am Montag um 18.00 Uhr deutscher Zeit (10.00 Uhr Ortszeit in Kalifornien).

Das Motto der Keynote lautet „It‘s show time“ - erwartet wird unter anderem die Präsentation eines eigenen Streaming-Dienstes.

Apple-Keynote 2019: Das Mega-Event im Live-Ticker

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Apple Keynote 2019! Welche Neuerungen stellt Apple diesmal vor? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts! Los geht es ab 18 Uhr deutscher Zeit.

Apple veröffentlicht zahlreiche Neuerungen bereits vor der Keynote 2019

Die erste Apple-Keynote im Jahr 2019 steht an und auch wenn sich die Gerüchte traditionell kurz vor solch einem Event mal wieder überschlagen, ist diesmal etwas anders. Denn anstatt auf der Keynote zahlreiche technische Updates zu iPad und iMac vorzustellen, überraschte Apple bereits im Voraus mit der Präsentation altbekannter Neuerungen, darunter die siebte Generation der Tablet-Reihe iPad Air oder das neue iPad-mini-Modell.

Traditionell bietet das Motto der jeweiligen Keynote stets viel Interpretationsspielraum, so auch wieder bei der anstehenden Keynote am Montag. Der Slogan diesmal: „It‘s show time“. Spekuliert wird, dass Apple die zu erwartenden Updates zu iPad und iMac deswegen schon veröffentlicht hat, um in der Keynote Platz zu schaffen für die Präsentation eines eigenen Streaming-Dienstes. Schon lange halten sich die Gerüchte, dass Apple den Marktführern Netflix und Amazon Prime den Kampf ansagen will - am 25. März soll es endlich soweit sein.

Gerüchtehalber soll Apple auch eine Magazin-Flat vorstellen: Diese könnte in Apple News integriert werden und Zugriff auf die Inhalte von Verlagspartnern bieten. In dieser Flat könnten Magazinen, Zeitungen und Online-Publikationen enthalten sein.

Apple-Keynote 2019 auch im Live-Stream zu sehen

Natürlich haben wir auch eine Übersicht erstellt, wie Sie die Apple-Keynote 2019 auch im Live-Stream verfolgen können. Ab 18.00 Uhr deutscher Zeit geht es los!

kus