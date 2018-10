So krass dominiert "Assassin's Creed Odyssey" die Steam-Charts

Seit dem 5. Oktober 2018 dürfen Gamer fleißig "Assassin's Creed Odyssey" zocken - und das macht sich bereits in den Steam-Charts bemerkbar.

"Assassin's Creed Odyssey" ist gerade erst am 5. Oktober 2018 erschienen und dominiert jetzt schon die Steam-Charts. Das hat das Game auch seinen zahlreichen Versionen - also Standard, Deluxe, Gold und Ultimate Edition - zu verdanken. Aufgrund dessen ist der neue Titel von Ubisoft gleich viermal in den Top 10 der letzten Woche vertreten. Dazu gehören auch die Plätze eins bis drei.

"Assassin's Creed Odyssey" legt guten Start hin

Die Steam-Verkaufscharts ergeben sich an der Höhe des erzielten Umsatzes. Deshalb haben preisgünstigere Spiele oft schlechtere Karten, weil sie häufiger nachgefragt werden müssen, um ähnliche Platzierungen wie Vollpreisspiele zu erlangen. Die aktuellen Charts beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. bis zum 7. Oktober und zeigen, wie gut sich "Assassin's Creed Odyssey" am ersten Verkaufswochenende macht:

1. Assassin's Creed Odyssey

2. Assassin's Creed Odyssey

3. Assassin's Creed Odyssey

4. PlayerUnknown's Battlegrounds

5. Monster Hunter: World

6. The Scroll Of Taiwu

7. Assassin's Creed Odyssey

8. Chinese Parents

9. Grand Theft Auto V

10. Pathfinder: Kingmaker

Lesen Sie hier: "Assassin's Creed Odyssey": Spielwelt übertrifft Vorgänger um Längen.

UK Charts: An diesem Spiel kommt "Assassin's Creed Odyssey" nicht vorbei

Auch bei den UK Charts macht sich "Assassin's Creed Odyssey" ganz gut - kann jedoch FIFA 19, welches Ende September erschienen ist, nicht vom Thron stoßen und holt sich Platz 2 im Ranking.

Obendrein haben sich die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorgänger um 26 Prozent verschlechtert, wie das Online-Portal Gamesindustry.biz schreibt. Allerdings erschien "Origins" auch fast einen Monat später und war somit näher am Weihnachtsgeschäft dran. Hinzu kommt, dass in den UK Charts keine Download-Zahlen verrechnet werden, die im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sein könnten.

Ubisoft veröffentlich neuen Trailer zu "Assassin's Creed Odyssey"

So oder so darf sich Ubisoft über viele gute Kritiken zum neuen Spiel freuen - etwas, was der Entwickler nun auch gebührend mit einem Auszeichnungen-Trailer feiern will. Hier können Sie ihn sich ansehen:

Auch interessant: Das sind die Systemanforderungen für "Assassin's Creed Odyssey".

fk