Expertin sicher: Diese Technologie löst Smartphones ab

München - Ein Leben ohne Smartphones ist derzeit für viele Menschen schwer vorstellbar. Experten rechnen damit, dass Handys in weniger als zehn Jahren wieder verschwinden. Aber was kommt danach?

Das Smartphone ist innerhalb weniger Jahre zu einem unserer wichtigsten Alltagsbegleiter geworden. Neben der Telefon-Funktion nutzen wir das kleine Gerät auch zum Chatten, Skypen, Googlen, zur Navigation, Planung, Bezahlung und so weiter. Doch Experten sehen für die Zukunft des Smartphones schwarz und prophezeihen: Schon bald könnte das Smartphone aus unserem Alltag verschwunden sein.

Wie die Huffington Post berichtet, arbeiten die Forscher weltweit bereits an Geräten und Möglichkeiten, die all die Funktionen, die derzeit von unseren Smartphones ausgeführt werden, ersetzen sollen. Diese stecken zwar zumeist noch in den Kinderschuhen, doch Fachleute wie zum Beispiel Anette Zimmermann von der IT-Beratungsfirma Gartner sieht bereits bis zum Jahr 2025 ein Aus der Smartphones.

Beispielsweise könnten die Augmented-Reality-Brillen, die derzeit entwickelt werden, sehr spannend für uns werden. Durch eine 3D-Bild-Projektion direkt auf unsere Augen, könnte man mit seiner Fernbeziehung plötzlich von Angesicht zu Angesicht reden Voraussetzung natürlich, man hat eine zusätzliche Telefonfunktion. Doch auch dafür soll es bald andere Möglichkeiten, wie Smart-Uhren, Armbänder oder sogar unter die Haut implantierte Chips geben.

Laut Experten ist die einzige Möglichkeit eine Vorherrschaft von Maschinen zu verhindern die, bei der man künstliche Intelligenz direkt in den Menschen einpflanzt - was nicht weniger gruselig und unglaublich klingt.

Laut Huffington Post arbeitet bereits eine schwedische Firma mit kleinen Mikrochips, die sie ihren Mitarbeitern einpflanzt und mit denen diese Türen öffnen, Bezahlungen tätigen oder den Drucker bedienen könnten.

Klingt alles sehr nach Science Fiction und man fragt sich, ob es wirklich das ist, was die Menschheit will und braucht. Fakt ist, wie bereits die Kassette, Diskette, oder der Walkman, wird das Smartphone vermutlich in einigen Jahren durch ein fortschrittlicheres Gerät ersetzt werden. Aber ob wir Menschen dazu gleich zu Robotern werden müssen - das bleibt noch lange abzuwarten.

kah

Rubriklistenbild: © dpa