"Blair Witch" und "Madden NFL": Diese Spielekracher kommen im August auf PC, PS4 und Xbox

Das Games-Sommerloch neigt sich langsam dem Ende zu und die Entwickler hauen wieder richtige Kracher raus. Wir verraten, welche Spiele im August erscheinen.

Darf es etwas Horror sein oder soll es lieber sportlich zugehen? Gaming-Fans können im August wieder auf richtige Hits hoffen. Wer sich gerne gruselt, hat gleich zwei Spiele zur Auswahl: "Blair Witch" und "The Dark Pictures – Man of Medan". EA versorgt die Sport-Fans mit der neuesten Ausgabe von "Madden NFL" und "Ancestors: The Humankind Odyssey" entführt Spieler in die Anfänge der Menschheitsgeschichte.

Ein echter Horror: "Blair Witch" und "The Dark Pictures – Man of Medan"

Noch scheint draußen die Sonne und alles ist schön bunt und hell. Wem das zu viel wird und der Durst nach dunkler Gruselaction immer größer wird, kann in die Horrorwelten von "Blair Witch" und "The Dark Pictures – Man of Medan" eintauchen.

1999 sorgte der Film "The Blair Witch Project" für Gänsehaut im Kino. 20 Jahre später kommt "Blair Witch" auf PC und Konsole. Die Geschichte hat mit dem Film nicht viel zu tun, außer dass es um die Legende der Blair-Hexe geht. "Blair Witch" spielt im Jahr 1996 und als Ex-Polizist Ellis muss der Spieler einen verschwundenen Jungen im Black Hills Forest finden – die Heimat der Hexe von Blair. Als treuer Begleiter ist der Hund Bullet dabei.

"Blair Witch" erscheint am 30. August 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

"The Dark Pictures – Man of Medan" ist der inoffizielle Nachfolger des Horror-Hits "Until Dawn". Eine Reisegruppe macht Urlaub im Südpazifik und stößt auf ein verlassenes Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Beim Erkunden werden sie dort gefangen. Das Horrorspiel lässt sich mit bis zu fünf Freunden gleichzeitig spielen.

"The Dark Pictures – Man of Medan" erscheint am 30. August 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

"Madden NFL 20": Auf dem Weg zum Super Bowl

Die NFL geht in ihre 100. Saison und startet diese mit einem echten Klassiker. Am 5. September treten die Green Bay Packers bei den Chicago Bears an. Football-Fans, die es bis zum Kickoff nicht erwarten können, dürfen ab dem 2. August selbst aufs Feld. EA Sports bringt "Madden NFL 20" auch wieder nach Deutschland.

"Madden NFL 20" erscheint am 2. August 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

"Ancestors: The Humankind Odyssey": Die Wiege der Menschheit

Das Survival-Genre hat seine besten Tage schon hinter sich, doch mit "Ancestors: The Humankind Odyssey" könnte es ein Comeback feiern. Gespielt wird nämlich ein Affe eines Clans vor Millionen von Jahren. Menschen gibt es noch nicht und der Spieler hat die Aufgabe, seine Sippe zu schützen und weiterzuentwickeln.

Als Affe kann der Spieler jeden Baum raufklettern, neue Nahrungsquellen erschließen, Werkzeuge erfinden und sich vor allem vor Fressfeinden verstecken. Jede Entdeckung bringt den Clan in seiner Evolution weiter. Erlernte Fähigkeiten werden an Nachkommen weitergegeben. Bis zu 50 Spielstunden sollen drin sein.

"Ancestors: The Humankind Odyssey" soll am 27. August 2019 für PC erscheinen. Der Release für Playstation 4 und Xbox One soll erst im Dezember 2019 erfolgen.

Diese Spiele erscheinen im August 2019

Titel Plattform Release-Datum Madden NFL 20 PC, PS4, Xbox One 2. August 2019 Age of Wonders: Planetfall PC 6. August 2019 Rad PC, PS4, Xbox One, Switch 20. August 2019 Life Is Strange 2 – Episode 4 PC, PS4, Xbox One 22. August 2019 Ancestors: The Humankind Odyssey PC 27. August 2019 Control PC, PS4, Xbox One 27. August 2019 Crystar PC 27. August 2019 Shenmue 3 PC, PS4 27. August 2019 Azure Lane: Crosswave PS3 29. August 2019 Astral Chain Switch 30. August 2019 Blair Witch PC, PS4, Xbox One 30. August 2019 The Dark Pictures: Man of Medan PC, PS4, Xbox One 30. August 2019

