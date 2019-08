"Cyberpunk 2077": Krasser als die Polizei in GTA? Spieler sollten vorsichtig sein

Nach der Gamescom ist vor dem Release: CD Projekt Red hat erstmals über die Polizei in "Cyberpunk 2077" geredet und diese macht keine halben Sachen.

In Rockstars "Grand Theft Auto" gehört es eigentlich zum guten Ton, irgendwann von der Polizei gejagt zu werden. Zu Beginn sind es vielleicht nur vereinzelte Streifenwagen, aber das kann sich schnell ändern und plötzlich tauchen Hubschrauber und gepanzerte Wagen auf. In "Cyberpunk 2077" von CD Projekt Red kann es wohl ähnlich gefährlich zugehen.

"Cyberpunk 2077": Verbrechen in armen Viertel bleiben eher unbestraft

Auf der Gamescom verriet Producer Richard Borzymowski mehr über die Gesetzeshüter von "Cyberpunk 2077". Diese sollen nämlich ebenfalls gnadenlos gegen Gesetzesbrecher vorgehen – allerdings gilt dies nicht für alle Stadtviertel von Night City.

Je reicher die Gegend – zum Beispiel das Stadtzentrum – desto mehr Polizisten patrouillieren und machen Jagd auf die Spieler. In ärmeren Vierteln könne man auch mal jemanden erschießen, und niemand würde sich dafür interessieren, erklärte Borzymowski.

"Cyberpunk 2077": Es bleibt einzig die Flucht vor der Polizei

"Wenn Sie das im Stadtzentrum tun würden, würden Sie wahrscheinlich von der Polizei verfolgt. Weil in diesem Bereich viel mehr patrouilliert wird. Die Menschen werden sich anders verhalten und sich anders kleiden. Man kann mehr Sprachen hören, zum Beispiel Japanisch könnte eine prominente Sprache sein, weil die Japaner im Universum als Oberschicht gelten", so Brozymowski in einem Interview mit der US-Spielewebsite US Gamer.

Aber was können Spieler machen, wenn ihnen die Polizei auf den Fersen ist? Nicht allzu viel, wenn man Borzymowski glauben darf. In "Cyberpunk 2077" sollten Spieler am besten fliehen, wenn das Gesetz hinter ihnen her ist. Klar, man könne auch kämpfen, aber am Ende steht auch nur die Wahl: Flucht oder Tod.

