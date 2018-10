Neuer Gameplay-Trailer zu Red Dead Redemption 2 beeindruckt mit echten Spielszenen

Rockstar Games bietet einen neuen Vorgeschmack auf Red Dead Redemption 2. Der zweite Gameplay-Trailer zeigt beeindruckende Szenen - die direkt aus dem Spiel stammen.

Red Dead Redemption 2 wird mit seiner riesigen und detailreichen Spielwelt jetzt schon als eines der besten Spiele 2018 gehypt. Ob das Game den Erwartungen gerecht wird, erfahren Gamer schon in wenigen Wochen. Bis dahin dürfen Sie sich einen neuen Gameplay-Trailer zu Gemüte führen, den Rockstart Games nun veröffentlicht hat.

Red Dead Redemption 2: Das zeigt der neue Gameplay-Trailer

Der Trailer wurde komplett aus echten Spielszenen zusammengestellt, während dem Spieler erklärt wird, welche Möglichkeiten sich ihm bieten. So können Sie als Arthur Morgan an Zugüberfällen und Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Gangs teilnehmen oder vor Gesetzeshütern flüchten. Neben den aufregenden Teilen des Spiels gibt es aber ruhigere Momente, in denen Sie sich eine Mahlzeit oder ein Bad gönnen können oder einfach nur die Landschaft genießen.

Es ist zudem möglich mit was jedem Charakter des Spiels zu interagieren oder gar im Wald von einem Wolfsrudel angegriffen zu werden. Zudem stellt der Gameplay-Trailer das Dead-Eye-System vor, das in Red Dead Redemption 2 erweitert wurde. Damit können Sie zum Beispiel bei einem Schusswechsel in einen Zeitlupenmodus wechseln und ihre Gegner markieren, bevor die Kugeln abgefeuert werden.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC.

fk