Ist der Start von Red Dead Online nun endlich gelüftet?

Seit zwei Wochen nun können Western-Fans die Open World von Red Dead Redemption 2 erkunden - doch wann ist dies endlich im Online-Modus möglich?

Schon vor einiger Zeit wurde von Rockstar Games ein Online-Modus für Red Dead Redemption 2 angekündigt - doch seither gab es nur noch spärliche Informationen dazu. Nach Release des Spiels für Playstation 4 und Xbox One am 26. Oktober 2018 brennt Zockern die Frage danach umso mehr auf der Seele. Gibt es nun endlich neue Details?

Red Dead Redemption 2: Das Warten auf den Online-Modus hat bald ein Ende

Strauss Zelnick, CEO des Publishers Take Two, nannte vor Kurzem in einer Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen einen zeitlichen Rahmen, in dem mit einem Start von Red Dead Online zu rechnen ist. Und zwar ist dort von einem Release im November die Rede - was bedeutet, dass der Online-Modus innerhalb der nächsten zweieinhalb Wochen erscheint.

Schon vor einigen Wochen war von November als Starttermin die Rede. Am Zeitplan scheint sich somit wohl nichts geändert zu haben. Nur mit der Bekanntgabe eines genauen Datums lassen sich die Entwickler noch Zeit. Red Dead Online soll ohnehin zunächst als Beta starten - erst durch die Rückmeldungen der Spieler soll das Game vollständig ausreifen und stets mit Updates und Neuerungen gefüttert werden. So können Spieler hoffentlich auch in einigen Jahren noch von dem Spiel zehren - genau wie bei GTA 5.

Das ist der offizielle Gameplay-Trailer zu Red Dead Redemption 2

fk