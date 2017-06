Facebook, was ist da los? Viele Nutzer können keine Links posten

Probieren Sie jetzt mal aus, ob Sie einen Link auf Facebook posten können. Falls nein, sind Sie nicht allein. Es gibt aktuell Probleme.

Wer auf Facebook gerade einen Link zu einer Geschichte posten will, die er spannend, schön oder traurig findet, stellt fest: Das geht gar nicht. Der Link lädt nicht, wird nicht angezeigt. Das Problem betrifft Nutzer in ganz Deutschland, die Facebook im Browser nutzen. In der App des sozialen Netzwerks funktioniert das Posten von Links.

Bleibt nur: Abwarten und Tee trinken - oder die Facebook-App nutzen.

