"Fifa 20": Das sind die neuen Torjubel und so funktionieren sie

Ein Traumtor muss auch richtig gefeiert werden. Wir verraten die 15 neuen Jubel und mit welcher Tastenkombination auf PS4- und Xbox-Controller sie ausgelöst werden.

Mit Ronaldo den Ball ins Eck zimmern oder mit Messi den Ball um den Torwart schlenzen. Solche Traumtore müssen im kommenden "Fifa 20" gebührend gefeiert werden. Aus diesem Grund hat Entwickler EA wieder neue Jubel-Animationen in die kommende Version der Fußballsimulation gebracht – ganze 15 an der Zahl. Wir verraten, wie Sie in "Fifa 20" richtig jubeln können.

So funktionieren die neuen "Fifa 20"-Jubel

Die Jubel-Animationen lassen sich mit eigenen Tastenkombinationen ausführen. Wir erklären Ihnen, wie Sie diese mit einem PS4- oder Xbox-Controller vollführen können. Achtung: Einige der Jubel funktionieren nur mit bestimmten Spielern.

Challenge: L2 halten, zweimal Viereck drücken (PS4), LT halten, zweimal X drücken (Xbox)

L2 halten, zweimal Viereck drücken (PS4), LT halten, zweimal X drücken (Xbox) Guitar Dance: R1 halten, rechten Stick zweimal nach oben bewegen (PS4), RB halten, rechten Stick zweimal nach oben bewegen (Xbox)

R1 halten, rechten Stick zweimal nach oben bewegen (PS4), RB halten, rechten Stick zweimal nach oben bewegen (Xbox) Head Slap: mit Messi auf eine Kamera zulaufen

mit Messi auf eine Kamera zulaufen I can't hear you: L2 halten, rechten Stick nach rechts gedrückt halten (PS4), LT halten, rechten Stick nach rechts gedrückt halten (Xbox)

L2 halten, rechten Stick nach rechts gedrückt halten (PS4), LT halten, rechten Stick nach rechts gedrückt halten (Xbox) Knee Slide: R1 gedrückt halten und rechten Stick zweimal nach links drücken (PS4), RB halten, rechten Stick zweimal nach links drücken (Xbox)

R1 gedrückt halten und rechten Stick zweimal nach links drücken (PS4), RB halten, rechten Stick zweimal nach links drücken (Xbox) Nailbiter: R2 halten, rechten Stick nach oben gedrückt halten (PS4), RT halten, rechten Stick nach oben gedrückt halten (Xbox)

R2 halten, rechten Stick nach oben gedrückt halten (PS4), RT halten, rechten Stick nach oben gedrückt halten (Xbox) One Eye: R2 gedrückt halten, R3 drücken (PS4), RT halten, rechten Stick nach innen drücken (Xbox)

R2 gedrückt halten, R3 drücken (PS4), RT halten, rechten Stick nach innen drücken (Xbox) Pigeon: R1 halten, R3 drücken (PS4), RB halten, rechter Stick nach innen drücken (Xbox)

R1 halten, R3 drücken (PS4), RB halten, rechter Stick nach innen drücken (Xbox) Power Slide: L1 halten, rechten Stick einmal im Uhrzeigersinn im Kreis drehen (PS4), LB halten, rechten Stick einmal im Uhrzeigersinn im Kreis drehen (Xbox)

L1 halten, rechten Stick einmal im Uhrzeigersinn im Kreis drehen (PS4), LB halten, rechten Stick einmal im Uhrzeigersinn im Kreis drehen (Xbox) Scissors: L1 halten, Viereck drücken (PS4), LB halten, X drücken (Xbox)

L1 halten, Viereck drücken (PS4), LB halten, X drücken (Xbox) Speed Walk: R1 halten, rechten Stick zweimal nach rechts bewegen (PS4), RB halten, rechten Stick zweimal nach rechts bewegen (Xbox)

R1 halten, rechten Stick zweimal nach rechts bewegen (PS4), RB halten, rechten Stick zweimal nach rechts bewegen (Xbox) Spinner Frog: L2 halten, rechten Stick einmal gegen den Uhrzeigersinn im Kreis drehen (PS4), LT halten, rechten Stick einmal gegen den Uhrzeigersinn im Kreis drehen (Xbox)

L2 halten, rechten Stick einmal gegen den Uhrzeigersinn im Kreis drehen (PS4), LT halten, rechten Stick einmal gegen den Uhrzeigersinn im Kreis drehen (Xbox) Swagger: R1 gedrückt halten und zweimal Viereck drücken (PS4), RB gedürckt halten und zweimal B drücken (Xbox)

R1 gedrückt halten und zweimal Viereck drücken (PS4), RB gedürckt halten und zweimal B drücken (Xbox) V: Direkt auf eine Kamera zulaufen

Direkt auf eine Kamera zulaufen Yoga: X drücken (PS4), A drücken (Xbox). Der Jubel funktioniert nur mit Mo Salah.

"Fifa 20" erscheint am 24. September 2019 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch

