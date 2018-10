Spannung war groß: Diese Spieler haben es in FIFA 19 ins Team of the Week 5 geschafft

Ultimate Team

+ © dpa/Christophe Gateau Schon auf der Gamescom 2018 wurde fleißig FIFA 19 gezockt. © dpa/Christophe Gateau

"Ultimate Team" ist in FIFA 19 wieder ein extrem beliebter Spielmodus. Jede Woche wird hier das Team of the Week gekürt. Wer hat es in Woche fünf hinein geschafft?