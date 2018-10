Fortnite-Update: Diese neue Waffe gefriert Spielern das Blut in den Adern

Die Saison sechs vom Epic Games-Shooter Fortnite ist in vollem Gange und wartet bereits mit ersten Updates auf - dazu gehört eine Waffe, die Spieler eiskalt erwischt.

Seit letzter Woche erfreuen sich Fortnite-Fans an der neuen Saison des Epic Games-Shooters. 100 Level und über 100 Belohnungen warten auf Battle Royale-Fans - obendrein bringen die Patch-Notes 6.01 einige coole Updates mit sich.

Fortnite-Update vom 05.10.18: So verwenden Sie den Vereiser

Da wäre zum einen eine neue Waffe, auf die Spieler im Battle Royale-Modus zugreifen können. Sie nennt sich Vereiser und lässt - wie der Name schon sagt - Ihren Gegnern die Füße einfrieren. In der Zwischenzeit können Sie sich aus dem Staub machen.

Die Waffe finden Spieler in 3er-Stapeln in Schatztruhen, Vorratslieferungen, Verkaufsautomaten oder auf dem Boden.

Im "Rette die Welt"-Modus hingegen wurde nun der Motorhammer dem wöchentlichen Shop hinzugefügt. Mit jedem Treffer lässt sich die Waffe schneller bewegen - obendrein können Sie mit dem Sprungangriff Ihre Feinde anvisieren, Schaden verursachen und Gegner, die sich in der Nähe befinden, ebenfalls umwerfen. Der Motorhammer ist bis Mittwoch, den 10. Oktober 2018, um 2 Uhr MESZ erhältlich.

Fortnite-Update vom 19.09.2018: So sieht die Taschenburg aus

Neuester Verbrauchsgegenstand nach dem Update 5.41 ist die Taschenburg, welche die bisherige Taschenfestung ersetzt. Sie funktioniert genau gleich, ist allerdings etwas größer und imposanter als die Festung. Deshalb dürfte sie wohl vor allem für Teams von Interesse sein.

In einem kurzen Video zeigt Epic Games auch wie die Taschenburg aussieht und funktioniert:

Neben der Taschenburg gibt es für die Spielwiese ebenfalls ein neues Item: Das Stachelstadion. Hier wollen die Entwickler die Kreativität Ihres Teams sehen. Sie lässt sich aus dem nichts erschaffen und ist voller Stachelfallen. Zu finden ist das Stadion in den roten Vorratslieferungen.

Außerdem gibt es nun den temporären Spielmodus "Höhenrausch Solo", bei dem es sich um ein klassisches Battle Royal handelt. Mit der Sprungtaste können Gleiter beim Fall aus großer Höhe neu aufgeklappt werden.

Fortnite-Update vom 13.09.2018: Neue Waffe verfügbar - mit einem Haken

Das neue Inhalts-Update V.5.40 beim Epic Games-Shooter Fortnite hat bei vielen Spielern für Entsetzen gesorgt - plötzlich wurde die beliebte Drum Gun, also das Trommelgewehr, einfach aus dem Game entfernt.

Stattdessen gibt es nun ein schallgedämpftes Sturmgewehr, das vom Entwickler als hinterhältige Waffe beschrieben wird, die Beherrschung am Abzug mit Präzision belohnt. Sie kann in Verkaufsautomaten, Schatztruhen, Vorratslieferungen oder einfach auf dem Boden gefunden werden. Pro Schuss sind 32 bis 33 Schadenspunkte drin.

Your enemies won't even know you were there with the new Suppressed Assault Rifle. Drop in and try it out now! pic.twitter.com/ek5tGQUwp3 — Fortnite (@FortniteGame) 12. September 2018

Trotzdem ist die Trauer um das Trommelgewehr groß. Schließlich war es für die mittlere Distanz äußerst effektiv und glänzte mit einer guten Feuerrate. Vermutlich wurde es entfernt, weil es zu stark war und andere Waffen im Spiel kaum eine Chance erhielten zu glänzen. Bis auf Weiteres steht es nun im Tresor - was aber nicht heißt, dass es nicht zu späterem Zeitpunkt wieder hinzukommt.

Fortnite-Update: Dies wurde beim Patch 5.2 verändert

Update 07.08.2018, 14:26: In einem beständigen Rhythmus bringt Epic Games Patches für Fortnite heraus. Dabei handelt es sich im Groben um Updates oder Fehlerbehebungen. Beides ist beim Patch 5.2 der Fall: Denn nach längerer Abwesenheit wurde die doppelläufige Schrotflinte wieder ins Game eingeführt. Es gibt sie in der epischen und in der legendären Variante wie Epic Games auf seiner Website berichtet und verursacht besonders auf geringer Entfernung großen Schaden.

Obendrein dürfen sich Gamer über den zeitlich beschränkten Modus "Beständiger Sturm" freuen – oder nicht freuen, je nachdem. Dieser bewegt sich unaufhaltsam auf die Insel zu und Spielern bleibt nichts anderes übrig, als die Karte im Blick zu behalten und dem Unwetter aus dem Weg zu gehen. Pro Sekunde verursacht er zehn Schadenspunkte.

Downtime for the v5.20 update has begun.



Get all the details in this week’s Patch Notes: https://t.co/wgCA9DFiN3 — Fortnite (@FortniteGame) 7. August 2018

Neben den Updates wurden zudem einige Fehler behoben: So sollen bestimmte Spielermodelle nicht mehr den Kamerawinkel und Fadenkreuze auf abschüssigem Gelände blockieren. Außerdem wurde das Problem behoben, bei dem eine Wand im Spiel nach der Zerstörung unsichtbar wurde, aber auf dem Server noch Kondition hatte. Die vollständigen Änderungen und Fehlerbehebungen können Sie auf der Website von Epic Games nachlesen.

Update 19.06.2018, 11:42: Heute soll ein neues Content-Update für Fortnite erscheinen. Dafür mussten die Fortnite-Server um 10:00 Uhr heruntergefahren werden. Wie mein-mmo.de berichtet, könnten Spieler ab 12 Uhr mittags aber schon einen ersten Eindruck des neuen Updates bekommen.

The v4.4 Content Update will be available tomorrow, June 19.



Downtime begins at 4am ET (0800 GMT). — Fortnite (@FortniteGame) 18. Juni 2018

Was gibt es neues in dem Fortnite-Update?

Mit Stinkbomben können Battle Royale-Spieler in Zukunft ihren Feinden schaden. Das tödliche Gas bringt neuen Schwung in das Spiel - außerdem wurden Fehelerbehebungen und generelle Verbesserungen versprochen.

Update 17.05.2018, 9.40 Uhr: EpicGames soll gerade an einer Fortnie-Version für Nintendo Switch arbeiten, wie pcgameshardware.de berichtet. "Das geht jedenfalls aus einer Stellenanzeige hervor, bei der Iron Galaxy Studios nebenbei erwähnen, diese Portierung vorgenommen zu haben." Die mobile Version von Fortnite Battle Royale landete auf Platz 1. der Download-Charts im Apple iStore.

Fortnite gibt es mittlerweile auch für Android. In der Stellenanzeige von Iron Galaxy Studios ist zu lesen, an welchen Spielen bereits gearbeitet wurde: dort taucht erstaunlicher Weise auch eine "technisch superbe" Umsetzung von Fortnite für die tragbare Nintendo-Konsole auf. Ob es Fortnite auch für Nintendo Switch gegen wird, bleibt aber völlig offen. Ein perfekter Termin für die Vorstellung wäre aber die E3 2018 (12.-14. Juni 2018): Die Spielemesse ist der Treffpunkt für Zocker aus der ganzen Welt.

+ Kommt Fortnite Battle Royale auch bald als Version für Nintendo Switch auf den Markt? © dpa

Update 16.05., 11.00 Uhr: EpicGames gibt neue Infos zum Patch bekannt: Am Mittwoch erscheint Patch 4.2. Spieler von Fortnite müssen mit Downtime rechnen. Ab 10 Uhr gehen die Server planmäßig offline. Gegen Mittag am Mittwoch soll Fortnite dann wieder spielbar sein.

Update 15.05 um 10:42: Jetzt heißt es Warten bei Fortnite-Fans: Das angekündigte Patch 4.2 sollte heute ab 10 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein. Doch wohl wurden Probleme festgestellt - und das Release auf Eis gelegt, wie über Twitter mitgeteilt wurde.

We’ve discovered an issue that’s going to delay the release of v4.2. Due to this delay some quests may not function until the build releases.



We’ll update you once we have a more accurate time frame. — Fortnite (@FortniteGame) 15. Mai 2018

Wann genau es soweit sein wird, ist noch nicht bekannt: "Wir werden euch updaten, sobald wir genauere Zeitangaben machen können.", schreibt Epic. Ob sich Spieler also nur auf ein paar Stunden einstellen müssen oder sogar auf mehrere tage, ist unklar.

Update 19.04., 9.45 Uhr: Endzeitstimmung in der Fortnite-Community! Seit Wochen ist über Fortnite Battle Royal ein Komet zu sehen. Viele Fans sind sich sicher: Am Donnerstag stürzt ab. Doch was, wenn der Meteorit tatsächlich Tilted Tower zerstört? Das bleibt spannend.

Hier sind die Meteor-Teleskope bei Fortnite Battle Royale zu finden

Seit dem 20.März ist der Komet am Himmel im Shooter zu sehen. Das Object am Himmel wurde immer größer. Anfangs war der Meteorit nur durch das Visier von Scharfschützen zu sehen. Später konnten ihn dann alle Fortnite Battle Royale-User sehen. Seitdem rätseln die Spieler: Was hat Epic Games da nur vor? Der Spuk ging weiter, als immer mehr Teleskope auf der Fortnite-Karte auftauchten. Sie alle waren auf den Komet ausgerichtet. Zu finden sind die kleinen Beobachtungspunkte im Nordwesten von Fatal Fields und im Nordosten von Pleasant Park. Mehr Hinweise gab es auch schon bei den Outfits, die mit Season 3 integriert wurden: Kostüme im Weltraum und NASA-Look, außerdem gibt es mit der neuen Fortnite-Season auch Explosions- und Dinosaurier-Emotes. Ein Hinweis? Ja! Denn wie sind die Dinosaurier ausgestorben? Exakt: durch einen gigantischen Meteoriteneinschlag. Dass der Meteor abstürzt, gilt in Spieler-Kreisen als sicher. Es könnte auch sein, dass Tilted Towers nicht zerstört wird, sondern ein neuer "Impact"-Modus entsteht.

Ein neuer Modus ist in den Game Files! Impact! Nur Solo und hat wahrscheinlich etwas mit dem Kometen zu tun! :D pic.twitter.com/Dy5JXzlSdl — DieBuddies (@TwoEpicBuddies) April 12, 2018

Fazit: Niemand zweifelt daran, dass Epic Games eine große Veränderung plant. Ob Tilted Towers durch den Einschlag des Meteors untergehen wird, darf aber bezweifelt werden. Wahrscheinlich wird das Rätsel wohl erst mit dem Ende von Season 3 aufgelöst. Es bleibt also spannend.

+ Wann schlägt der Meteor bei Fortnite Battle Royale ein? © Fortnite

Update 16.04. 10 Uhr: Wann kommt Fortnite endlich auch für Android? Das fragen sich viele User, die den Epic-Games-Shooter bisher nicht spielen können. Das Spiel gibt es auf dem Smartphone bisher nur für iOS. EpicGames schweigt weiterhin in Sachen Android. Dafür hat eine britische Zeitung neue Informationen: Demnach rechnet das Blatt mit einer Ankündigung bei einem Android-9.0-Event im Mai oder zur E3-Messe im Juni. Fortnite Battle Royale kann Stand heute nur auf PC, Xbox One, Playstation 4 und auf Mobilgeräten mit Apples iOS-Betriebssystem gespielt werden. Betrüger nutzen das Loch und bieten gefakete Fortnite-Apps auf Android an, die oft in einer Abzocke enden.

Der "Daily Star" hält es aber trotzdem für unwahrscheinlich, dass EpicGames den Shooter überhaupt für Android anbieten wird. Grund: Android wird im Gegensatz zu iOS von sehr vielen Geräteherstellern genutzt. Der Aufwand für EpicGames, Fortnite an so viele unterschiedliche Geräte auch aus Software-Sicht anzupassen, sei riesig.

Fortnite down! Riesiger Ärger für Shooter-Fans

Update 14.04.: Die Server des beliebten „Battle Royale“-Games Fortnite sind nach einer gefühlten Ewigkeit wieder online. Fast einen Tag lang waren die Server offline, viele Fortnite-Fans waren verärgert. Grund für den Ausfall war offenbar ein Fehler im Datenbank-Server von Epic Games.

Update 12.04. 14.00 Uhr: Fortnite (PC, PS4, iOS & Xbox One) ist down! Es scheint einen Notfall bei den Entwicklern zu geben. Viele Spieler warten seit Stunden darauf, dass die Server-Notwartun vorbei ist. Doch der Epic-Shooter lässt weiter auf sich warten. Die Downtime kommt vielen Usern ewig vor. Auf status.epicgames.com können User den Status der Wartungsarbeiten am Server verfolgen. Wann man Fortnite wieder spielen kann, ist derzeit nicht bekannt. Das letzte Update lautet: "We're still working on the database upgrade process, and remain in downtime." Bei allestörungen.de gingen am Donnerstag über 2000 Meldungen mit Problemen der User ein.

+ Bei allestörungen.de gingen am Donnerstag über 2000 Meldungen mit Problemen der User ein. © Fortnite

Rapper Drake will Fortnite-Rap machen

Er hat sich längst als Fortnite-Fan geoutet. Nun will Rapper Drake tatsächlich einen Fortnite-Rap machen. Den eigenen Song wird es aber nur geben, wenn Entwickler Epic Games mitspielt. "Es muss passieren, aber es muss auf die richtige Art und Weise passieren", so Drake wortwörtlich im Livestream mit Ninja. Was genau Drake mit "richtiger Art" gemeint hat, erklärt er später. "Ich sage, wenn Epic mir das Emote gibt - wenn Epic mir das Hotline Bling Emote gibt - werde ich es tun. Bis dahin streike ich!" Emote gegen Musik und im selben Atemzug könnte Epic Games noch weitere relevante Tänze einbauen, ergänzt Rapper Drake. Was Epic Games dazu sagt, bleibt abzuwarten.

We're bringing the servers offline for emergency maintenance. We apologize for this inconvenience. We currently have no ETA on when servers will be back up. Stay updated with our status page here: https://t.co/3y0X6buriO — Fortnite (@FortniteGame) April 12, 2018

Update 4.04.: Das neue PS4-Patch 3.4.4 von Fortnite Battle Royale wurde am Mittwoch veröffentlicht. Allerdings gibt es einen Haken: Das Patch ist satte 10 GB groß, braucht ewig, um heruntergeladen zu werden. Die Entwickler von Fortnite teilten mit, dass man mit Hochdruck daran arbeite, die Datenmenge zu reduzieren.

We’re aware that the PS4 3.4.4 patch size is 10 GB, which was unexpected. We’re looking into this issue right now, and apologize for the inconvenience. — Fortnite (@FortniteGame) April 4, 2018

Update 3.04.: Endlich! Nun kann jeder Fortnite Battle Royale auf iOS spielen. Bisher mussten die User eingeladen werden, um Zugang zum Shooter zu bekommen. Das verantwortliche Entwicklerstudio Epic Games hat die zuvor auferlegte Einschränkung aufgehoben. Zum Spiel im App-Store einfach hier klicken.

No invite needed - Fortnite is now open everywhere on iOS. Grab your friends and jump in now! https://t.co/qU3S8QAQ9K — Fortnite (@FortniteGame) April 2, 2018

Update 29.03., 14.30 Uhr: Seit 10 Uhr am Donnerstag sind die Server von „Fortnite Battle Royale“ down: Die User warten seitdem geduldig auf den Restart mit den sehnsüchtig erwarteten Updates (siehe Eintrag unten). Doch die Spielemacher wollten sich bei der Ankündigung nicht auf einen genauen Zeitpunkt festlegen. Dort ist die Rede von mehreren Stunden, Epic Games spricht von einer erweiterten Downtime. Wann die Server also wieder laufen und die User wieder „Fortnite Battle Royale“ spielen können, blieb zunächst offen. Auf dem offiziellen Twittteraccount gab es schließlich eine Mitteilung, dass die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind.





Update 29.03.: Am Donnerstag waren deswegen die Server des Spiels down. Doch sobald der Fortnite-Server wieder online ist, wird es deutliche Verbesserungen geben, wie mein-mmo.de berichtet. Der Patch 3.4 fokussiert sich demnach deutlich auf den PvE-Modus.

Das bedeutet, das Cross-Play wird verstärkt. Mit dem 3.4 Interface können User nun auch ihre Freunde einladen, auch über Plattform-Grenzen hinweg.

Battle-Royale erhält eine neue Waffe: Eine "Ferngelenkte Rakete" soll sich besonders gegen Festungen richten. Die Waffe wird in den Farben lila und orange auswählbar sein.

Die Boogie-Bombe ist wieder da. Sie wurde repariert.

Es gibt einen neuen Scharfschützen-Modus, "Scharfschützen-Gefecht v2". In dem Modus gibt es keine Revolver, dafür aber Jagdgewehr und Armbrust.

We are targeting a 4am ET (8 GMT) release on March 29 for the v3.4 update



NOTE: There will be extended downtime for this update. — Fortnite (@FortniteGame) March 28, 2018

„Fortnite Battle Royale“ auf Platz1 der Charts

München - Dabei ließ es auch Anwendungen wie Facebook, WhatsApp oder Netflix hinter sich. Unter anderem in Deutschland und den USA stieg das Game direkt auf Rang 1 der Charts ein. In insgesamt 58 Ländern hat sich das Spiel eine Top-10-Platzierung gesichert. Außerdem hat Fortnite mit dem „Blitzschnell“-Modus nun für eine Möglichkeit gesorgt, dass die 100 Spieler noch Action-reichere Schlachten auf der immer kleiner werdenden Map ausfechten können.

+ Fortnite ist jetzt endlich auch für Mobilgeräte verfügbar

Sie kennen Fortnite noch nicht? Mehr Infos zu „Fortnite Battle Royale“ finden Sie hier.

24 hours later, Fortnite is the No. 1 app on iPhone in 47 countries. It's in the top 10 in another 11 more - but not in Japan, where Knives Out rules. https://t.co/KeJJrrOP8D pic.twitter.com/tAZG8qZ3rh — Sensor Tower (@SensorTower) March 17, 2018

„Fortnite Battle Royale“ bald auch für Android

Die Konsolen und PCs hatte das Gratis-Spiel Fortnite bereits erobert - jetzt sind also iPhones und iPads dran. Anroid-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden. Laut den Entwicklern von Epic Games soll diese aber in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen.

Dabei gleicht es schon einem Wunder, dass Fortnite so schnell für Handys und Tablets zur Verfügung steht. 2017 noch galt es als Coop-Shooter als gescheitert. Erst mit der Einführung des „Battle-Royal-Modus“ - dem Duellieren von Teams und Hunderten von Spielern gleichzeitig und gegeneinander - schaffte das Game den Durchbruch. Das Spiel kam vor dem Hauptkonkurrenten „PlayerUnkown‘s Battlegrounds“ auf die Playstation 4 und überzeugte die Community dort sofort. Und: Im Gegensatz zur Konkurrenz ist Fortnite komplett gratis.

+ Der Lobby-Bildschirm der Mobilversion von Fortnite Battle Royale © mk

40 Millionen Spieler zocken schon Fortnite

Nun können die Spieler das Spiel mit dem extrem hohen Suchtfaktor also auch auf ihren mobilen Geräten zocken - und das nicht in einer kleineren oder abgespeckten Version, sondern das komplette Spiel. Aktuell besitzt Fortnite eine Community von etwa 40 Millionen Spielern.

Übrigens: Wem der Comic-Stil des Shooters nicht zusagt, wird vielleicht mit der Alternative „Warface“ glücklich. Wie Fortnite ist Warface gratis, aber verfügt über eine realistischere Grafik.