Fortnite Update 8.11 bringt zwei neue Waffen und einen altbekannten Helden 

Epic Games hat auch am "Kugler" rumgeschraubt und einen neuen Modus eingeführt, der aber nur für kurze Zeit spielbar ist. Alle Änderungen von Fortnite Update 8.11.

Fortnite-Fans aufgepasst: Update 8.11 hat einige Neuerungen im Gepäck. Unter anderem gibt es jetzt die Steinstoßpistole und eine verbesserte Impulsgranate. Freuen können sich Spieler auch auf die Rückkehr von Schlachtenhund Jonesy.

Fortnite Update 8.11: Das kann die "Steinstoßpistole"

Mit der "Steinstoßpistole" können Fortnite-Spieler ihre Gegner wegstoßen, wenn sie nah genug dran sind. Ansonsten wird nur der Schütze selbst zurückgestoßen. Dem können Spieler aber entgegenwirken, indem sie sich beim Schießen einfach ducken.

Die Pistole gibt es in den Häufigkeitsgraden "gewöhnlich" sowie "ungewöhnlich" und kann auf dem Boden gefunden werden. Der Schaden auf geringer Distanz liegt bei 86/90 und sinkt bei steigender Entfernung deutlich. Weiteres Manko der "Steinstoßpistole": Nach jedem Schuss muss nachgeladen werden, was drei Sekunden dauert. Sie verwendet schwere Munition.

Fortnite Update 8.11: Impulsgranate und "Kugler"

Die Stärke der Impulsgranate gegen Fahrzeuge erhöht Fortnite Update 8.11 um 344 Prozent. Zudem wurde der Grundschaden des Sturmgewehrs mit Zielfernrohr von 24/23 auf 27/26 erhöht. Einen Nerf hat der "Kugler" erhalten. Dieser spawnt nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent (vorher 100 Prozent).

Fortnite Update 8.11: "Rettet die Welt" mit neuen Helden

In "Rettet die Welt" können sich Fortnite-Fans auf die Rückkehr von Schlachtenhund Jonesy freuen. Dieser bietet den Standardvorteil "Granatentasche", der das Ladungsmaximum von Splittergranaten um eins erhöht. Der Kommandovorteil "Granatentasche +" erhöht diese sogar um vier. Jonesy ist vom 21. März, 1:00 Uhr MEZ bis zum 28. März, 1:00 Uhr MEZ im wöchentlichen Shop verfügbar.

Zudem wurde das Kopfmodell von Held "Hiro" endlich korrigiert. Aufgrund dieser Änderungen wird sich Hiro für eine Zurücksetzung qualifizieren. Weitere Änderungen von Fortnite Update 8.11 ist der Speer "Sir Lancelot", der bis zum 28. März, 1:00 Uhr MEZ im wöchentlichen Shop erhältlich ist. Dieser bietet gezielte Angriffe mit großer Reichweite und den schweren Angriff "Tjost".

Fortnite Update 8.11: Zeitlich begrenzter Modus "Ein Schuss"

Für kurze Zeit bietet Fortnite den neuen Modus "Ein Schuss". Dabei starten Spieler mit 50 Kondition und in einer Umgebung mit wenig Schwerkraft. Als Waffen gibt es nur Scharfschützengewehre und Wunden können nur mit Verbänden geheilt werden. Darüber hinaus wurde die Zeit zwischen Sturmbewegungen in allen Spielphasen erheblich verringert.

Fortnite Update 8.11: Turnier "Schwarzherz-Cup" startet

Auch die beiden Turniere Gauntlet-Solo Test-Event und Gauntlet-Duo Test-Event hat Epic Games überarbeitet. Unter anderem wurden zwei verlängerte Turnierabschnitte hinzugefügt, die 24 Stunden pro Tag laufen.

Neu ist das Turnier "Schwarzherz-Cup" am 23. und 24. März mit einem Gesamtpreisgeld von 100.000 Dollar. Dabei handelt es sich um ein Solo-Event. Wer daran teilnehmen will, muss noch vor Start unter den besten drei Prozent weltweit in einem Abschnitt des Gauntlet Test-Events landen.

Die Preisgelder werden Serverregion übergreifend verteilt. Offizielle Regeln und Details kommen Ende dieser Woche. Runde 1 findet am 23. März statt und ist offen für alle qualifizierten Spieler. Am 24. März startet Runde 2 mit den besten 3.000 Spielern von Runde 1.

Die Teilnahme an Turnieren und dem Gauntlet-Test erfordert nun ein Kontolevel von mindestens 15. Bisher war die Voraussetzung Level 10. Alle Änderungen von Fortnite Update 8.11 finden Sie auf der Website von Epic Games.

