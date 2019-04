"Game of Thrones": Neuer Teaser zeigt, worauf Fans schon seit acht Jahren warten

In Staffel 8 wird es ein großes Wiedersehen zwischen Jon Snow und Arya Stark geben.

Zwei neue Teaser sollen der Spannung um die 8. Staffel von "Game of Thrones" noch einmal richtig einheizen: Vor allem eine Szene sorgt für einen kollektiven Aufschrei.

Nach beinahe zwei Jahren Pause müssten zwei Wochen bis zur Ausstrahlung eigentlich ein Klacks ein. Doch HBO teasert fleißig neues Material zur letzten Staffel von "Game of Thrones" an, um die Spannung wieder zu schüren. Nun gibt es zwei neue Teaser, die bisher ungesehene Szenen beinhalten. Eine davon sorgt für besonders viel Gesprächsstoff.

"Game of Thrones": Neuer Teaser zur 8. Staffel zeigt besondere Szene

Denn es handelt sich um einen Moment, auf den Fans schon seit vielen Jahren warten: Ein Wiedersehen zwischen Jon Snow und Arya Stark.

Die Geschwister haben sich seit der ersten (!) Staffel nicht mehr gesehen. In der zweiten Folge teilten sie sich zuletzt eine Szene, doch die Verbundenheit zwischen den beiden ging in den Jahren danach nicht verloren. Der aktuelle Teaser zeigt nun endlich einen Ausschnitt, in dem das Duo wieder zusammen auf dem Bildschirm zu sehen ist. Hier können Sie es sich selbst ansehen:

Ein zweiter Teaser zeigt zudem ein bisschen mehr von Tyrion Lannister, von dem im offiziellen Trailer so gut wie nichts zu sehen war. Auch Beric Dondarrion erhält mit seinem flammenden Schwert einen Auftritt:

Letztendlich verraten die Ausschnitte nicht allzu viel über die neuen "Game of Thrones"-Folgen. Am 14. April 2019 startet die 8. Staffel auf dem US-Sender HBO, während sie in Deutschland ab dem 15. April auf Sky zu sehen sein wird.

