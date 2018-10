Wie endet "Game of Thrones" für Tyrion Lannister? Darsteller gibt einen Hinweis

Tyrion Lannister ist ein absoluter Fan-Liebling in "Game of Thrones" - aber bekommt er in Staffel 8 auch ein glückliches Ende? Peter Dinklage gibt Details.

In "Game of Thrones" ist niemand sicher, so viel ist bekannt - und vor allem in der letzten Staffel der HBO-Serie rechnen viele mit dem tragischen Ableben ihrer Lieblinge. Was das Ende ihrer Charaktere angeht, halten sich die Darsteller natürlich bedeckt - doch Peter Dinklage verriet in einem Interview kleine Details zu Tyrion Lannisters Schicksal.

Tragisch? Peter Dinklage verrät Details zu Tyrion Lannisters Ende

"Es gibt im Fernsehen keine besseren Drehbuchautoren als Dan Weiss und David Benioff", bekräftigte der Darsteller, der vor Kurzem seinen dritten Emmy für seine Rolle in "Game of Thrones" bekommen hat, in einem Interview mit ET-Online. "Sie haben es auf eine brillante Weise zu Ende gebracht. Besser als ich es mir hätte ausmalen können und ihr dürft euch definitiv auf etwas freuen." Mit diesen Worten schließt er sich seinem Serien-Bruder Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) an, der ebenfalls vom Finale der Serie schwärmte.

Doch auch zum konkreten Schicksal seiner Serienfigur hat Dinklage eine Meinung: "Es endet wunderschön für meinen Charakter - ob es nun tragisch ist oder nicht." Damit ist zumindest klar, dass der Schauspieler mit dem Ende zufrieden ist. Und als jemand, der Figur wohl besser kennt als die meisten, können Fans hoffen, dass sein Schicksal zufriedenstellend sein wird. Wenn die Warterei nur nicht so lange wäre!

Das Interview mit Peter Dinklage sehen Sie im Video:

fk