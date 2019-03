Episch: "Game of Thrones" Staffel 8 soll sogar "Herr der Ringe" alt aussehen lassen

Das Ende von "Game of Thrones" rückt mit jedem Tag näher - und die Produzenten setzen alles daran, noch einen draufzusetzen. Sogar "Herr der Ringe" soll dagegen abschmieren.

Wenn es um epische Szenen und Charaktere geht, hatte die Filmtrilogie "Herr der Ringe" von Peter Jackson immer die Nase vorn. Doch in der achten Staffel von "Game of Thrones" soll es eine Sequenz geben, die sogar das Fantasy-Epos in den Schatten stellen soll.

"Game of Thrones" vs "Herr der Ringe"? Staffel 8 soll Zuschauer umhauen

Die Rede ist von einer epischen Schlacht, die in Winterfell, der Heimat der Starks, stattfinden soll. Es ist zwar nur wenig über die letzten Folgen von "Game of Thrones" bekannt, doch ein Aufeinandertreffen der Armee der Toten und der Lebenden wird definitiv stattfinden. So viel bestätigten nun auch die Produzenten und Darsteller dem US-Magazin "Entertainment Weekly". Dem Blatt wurde ein Blick hinter die Kulissen gewährt und es veröffentlichte nun einen ausführlichen Bericht über die geradezu brutalen Dreharbeiten.

"Game of Thrones" Staffel 8: Epische Schlacht soll alles Dagewesene in den Schatten stellen

"Wir haben das Produktionsteam und die Crew dieses Jahr um etwas gebeten, was wirklich noch nie in einer Serie oder in einem Film gemacht wurde", berichtet Bryan Cogman, Co-Produzent der Serie. Auch Wörter wie "beispiellos", "unerbittlich" und "überaus anstrengend" werden benutzt, um die Dreharbeiten der Schlacht zu beschreiben. Doch wie genau sah das Ganze aus?

My full behind-the-scenes @GameOfThrones cover story on the battle to make season 8: 'You're broken as a human and want to cry' https://t.co/U2b5CdcalS pic.twitter.com/5rb1dPd0CK — James Hibberd (@JamesHibberd) 4. März 2019

Das Team arbeitete ohne Unterbrechung elf Wochen lang durch, um die Sequenz in den Kasten zu bekommen - und das immer bei nächtlichen Dreharbeiten und Temperaturen um null Grad. Das waren beinahe drei Monate ohne Pause für rund 750 Crewmitarbeiter und den Cast - weshalb diese Zeit nun auch liebevoll als "die lange Nacht" bezeichnet wird. Dazu kommen Massen an Schnee, Matsch, peitschender Wind und Eisregen, der teils selbst erzeugt, teils dem Wetter in Belfast geschuldet war. Zu einem Zeitpunkt fiel eine Hauptdarstellerin wohl sogar in Ohnmacht von der anstrengenden Arbeit.

Auch interessant: "Game of Thrones"- Star: Letzte Staffel wird die Fans schocken.

"Game of Thrones" mit epische Schlacht in Staffel 8: Darum waren die Dreharbeiten so anstrengend

Doch Regisseur Miguel Sapochnik, der auch für seine Arbeit an den Folgen "Hardhome" und "Battle of the Bastards" bekannt ist, hatte ein besonderes Ziel vor Augen: Die Schlacht sollte so realistisch wie möglich werden. Ursprünglich sollten die Szenen in kleinen Teilen gefilmt und in Post-Produktion zusammengefügt werden - wie es gängige Praxis ist und auch bei Marvel-Filmen erfolgreich angewandt wird: "[Aber] das ist nicht der Stil dieser Serie und es ist nicht Miguels Stil", erklärt Produzent David Benioff. Stattdessen setzten die Macher auf längere Sequenzen und Improvisationsmöglichkeiten - weshalb sich die Dreharbeiten auch so in die Länge zogen.

"You are broken as a human and want to cry." Here's an exclusive spoiler-free journey behind the scenes of #GameOfThrones' final season https://t.co/O9bmkrwT0S — Entertainment Weekly (@EW) 4. März 2019

Als Inspiration für die Schlacht-Szene studierte Sapochnik andere Filme - allen voran "Herr der Ringe". Die Schlacht um Helms Klamm ist mit 40 Minuten die bisher längste Schlacht-Szene der Film- und Seriegeschichte. "Game of Thrones" will diese Sequenz nicht nur an Länge, sondern auch Umfang toppen. Beinahe 20 Hauptcharaktere gleichzeitig bekommen ihren Glanzmoment in der Schlacht. Da Sapochnik als Regisseur für Folgen 3 und 5 angesetzt wurde, wird die Sequenz wohl in einer der beiden Folgen zu sehen sein.

Passend dazu: Game of Thrones: Neue Szene bereitet auf epische Schlacht vor.

"Game of Thrones" Staffel 8: Diese neuen Bilder erfreuen die Herzen der Fans

Neben der "Behind the Scenes"-Story um die epische Schlacht in Winterfell veröffentlichte "Entertainment Weekly" aber auch einige neue Bilder: Unter anderem Portraits der Charaktere und 16 verschiedene Cover für die neue Ausgabe des Magazins. Hier sehen Sie die Fotos:

GAME OVER: We’re preparing to say goodbye to @GameOfThrones with the ultimate fan guide, featuring 16 epic covers of your favorite characters. Get exclusive intel on the final episodes in our top secret report from the set: https://t.co/2v2COJA7dg Story by @JamesHibberd pic.twitter.com/GuxDw9toyA — Entertainment Weekly (@EW) 4. März 2019

It’s our biggest #GameOfThrones issue ever! We’re preparing to say goodbye to #GoT with the ultimate fan guide, featuring 16 epic covers and exclusive intel on the final episodes in our top secret report from the set: https://t.co/2v2COJA7dg Story by @JamesHibberd pic.twitter.com/J45Bt8zTBL — Entertainment Weekly (@EW) 4. März 2019

The end is near. We’re preparing to say goodbye to #GameOfThrones with the ultimate fan guide, featuring 16 epic covers of your favorite characters and exclusive intel on the final episodes in our top secret report from the set: https://t.co/2v2COJA7dg Story by @JamesHibberd pic.twitter.com/3294smQH5l — Entertainment Weekly (@EW) 4. März 2019

Winter is coming. We’re preparing to say goodbye to #GameOfThrones with the ultimate fan guide, featuring 16 epic covers of your favorite characters and exclusive intel on the final episodes in our top secret report from the set: https://t.co/2v2COJA7dg Story by @JamesHibberd pic.twitter.com/xFjuoSqbvS — Entertainment Weekly (@EW) 4. März 2019

Umfrage: Wollen Sie schon vor der Ausstrahlung wissen, was in "Game of Thrones" passiert?

Lesen Sie auch: Endlich! Das sind die ersten Bilder aus der 8. Staffel "Game of Thrones".