German Comic Con 2019: Diese Gäste kommen nach Dortmund!

Im April 2019 findet die German Comic Con in Dortmund statt. Die Gästeliste an TV-, Film- und Comicstars lässt sich jetzt schon sehen.

Die Comic Con in San Diego ist nach wie vor das größte Event dieser Art: Hunderte von Stars aus Film- und Fernsehen sowie der Comicbuchbranche geben sich hier die Klinke in die Hand. Auch in Deutschland gibt es seit 2015 eine Convention nach diesem Vorbild: Während die German Comic Con verhältnismäßig klein ist, lässt sich die Gästeliste jedoch mittlerweile sehen.

German Comic Con 2019: Das sind die Termine in Deutschland

Im April startet die erste German Comic Con des Jahres in Dortmund, die sogenannte Spring Edition. Es sind allerdings noch weitere Termine an anderen Standorten geplant.

Das sind die Termine 2019:

13. bis 14. April in Dortmund

15. bis 16. Juni in München

28. bis 29. September in Berlin

7. bis 8. Dezember in Dortmund

Diese Stars kommen zur German Comic Con 2019 in Dortmund

Dieses Jahr dürfen sich Fans auf besondere, ja gar legendäre Gäste freuen: Zum Staraufgebot gehört nämlich unter anderem Charlie Sheen, der als Special Guest gelistet ist. Ebenfalls "Gold-Status" hat Elizabeth Olsen, die demnächst im heiß ersehnten "Avengers: Endgame" als Scarlett Witch zu sehen ist.

Hier finden Sie eine Liste weiterer bekannter Gesichter aus Film und Fernsehen, die uns bei der German Comic Con in Dortmund beehren werden:

Lee Majors ("The Six Million Dollar Man", "Ein Colt für alle Fälle")

Jennifer Morrison ("Once Upon A Time", "How I Met Your Mother")

Donal Logue ("Gotham", "Vikings", "Sons of Anarchy")

Robin Lord Taylor ("Gotham", "The Walking Dead")

Erin Richards ("Gotham")

Drew Powell ("Gotham", "The Mentalist")

Danielle Panabaker ("The Flash", "Arrow")

Tom Payne ("The Walking Dead")

Seth Gilliam ("The Walking Dead", "Teen Wolf")

Steven Ogg ("The Walking Dead", "Westworld")

Tori Spelling ("Beverly Hills 90210")

Casey Cott ("Riverdale")

Osric Chau ("The 100", "Supernatural")

Denise Crosby ("Star Trek", "The Walking Dead")

Weitere Gäste finden Sie auf der offiziellen Website der German Comic Con. In den kommenden Wochen wird die Gästeliste eventuell noch länger bzw. angepasst, zudem wird dann bekannt geben, an welchem der zwei Tage die jeweiligen Darsteller zu Besuch sein werden.

