Vor US-Sanktionen: Huawei will Nutzer mit diesem versprechen beruhigen

Die US-Sanktionen treffen Huawei hart. Zum zweiten Mal binnen weniger Tage hat das chinesische Unternehmen nun versucht, seine Kunden zu beruhigen. Einige Modelle sollen mit Android 10 laufen.

München - Huawei hat schwer an den US-Sanktionen gegen China zu knabbern. Der Mobiltelefonhersteller soll künftig nur noch halb so viele Geräte wie bisher umsetzen können, ein Umsatzeinbruch steht bevor. Ein Mitgrund: Viele Kunden sind beunruhigt, ob sie zukünftig auf Huawei-Smartphones noch Facebook oder WhatsApp nutzen können.

Doch Huawei will nicht klein beigeben: Nun hat das Unternehmen ein Versprechen publik gemacht - der chinesische Anbieter kündigt an, Android 10 Q auf den beliebtesten Geräten anzubieten.

Im August kommt wohl die finale Version von Googles Betriebssystem Android 10 Q heraus. Wie Huawei bekannt gab, soll Android Q auch auf zahlreichen Oberklassemodellen wie dem aktuellen P30 Pro und älteren laufen. Doch nicht nur die Topmodelle sollen mit Android 10 bedacht werden. Auch Besitzer von Mittelklasse-Geräten dürfen aufatmen. Folgende Geräte sollen Android 10 bekommen, wie Huawei auf der Webseite huaweiantwortet.de bekannt gibt:

Diese Huawei-Geräte sollen Android 10 erhalten:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Porsche Design

Mate 20 RS Huawei P30 lite

Huawei P smart 2019

Huawei P smart+ 2019

Huawei P smart Z

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

Huawei Mate 10

Huawei Mate 20 Lite

Das erste Gerät, das mit Android 10 laufen soll, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Mate 20 Pro sein. Das Smartphone ist Teil des Testprogramms für Android 10 von Google.

Wie geht es nach dem Stichtag für Huawei weiter?

Huawei verspricht in seinem Statement, dass alle Smartphones und Tablets weiterhin Patches und Android-Updates erhalten sollen. Die Kunden stünden an erster Stelle.

Trotzdem ist es fraglich, wie es für Huawei nach dem 19. August weiter geht. An dem Tag ist die Schonfrist vorüber, die die USA Huawei eingeräumt hat, um den Betrieb von Mobilfunk-Netzwerken in den USA am Leben zu erhalten. Die versprochenen Updates sollten also bis zum 19. August auf allen Modellen verfügbar sein.