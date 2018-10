Instagram down! Nutzer beschweren sich über massive Probleme (Symbolfoto).

Bei Instagram gibt es Probleme. Das soziale Netzwerk ist von einer heftigen Störung betroffen. Betroffene Nutzer reagieren genervt und beschweren sich.

München - Der News-Feed wird nicht geladen, keine Fotos werden geladen, selbst beim Einloggen hakt es - bei Instagram funktionierte offenbar gar nichts mehr. Weltweit beklagen sich Nutzer und Nutzerinnen über eine massive Störung bei der Foto-Sharing-App.

Instagram down! - zu diesem Thema häufen sich Beschwerden und Kommentare auf dem Portal allestörungen.de seit Mittwochmorgen. Verschiedene Städte in Deutschland scheinen demnach betroffen zu sein, wie genervte App-User klagen. Doch auch aus anderen europäischen Ländern sowie in den USA und Indien liegen Nutzerbeschwerden vor. Instagram gehört zum Facebook Konzern und ist kostenlos für iPhone und Android-Mobilgeräte zu haben.

Mittlerweile scheint Instagram bei den meisten Leuten wieder zu funktionieren. Während der kurzen Pause, tauschten sich Betroffene in anderen sozialen Netzwerken, wie Twitter, über DAS Problem aus. Allerdings meistens mit einem Augenzwinkern.

Instagram down! „Ich war dabei“

ich war dabei:

Instagram bei einigen Usern nicht abrufbar

User und Userinnen in mehreren Städten, darunter London, San Francisco und Singapur, haben heute offenbar aufgrund technischer Probleme keinen Zugriff auf den Facebook-Bilderdienst Instagram. — s0m3s1n (@s0m3s1n) 3. Oktober 2018





ml

