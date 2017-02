Das Kult-Handy ist zurück: Nokia 3310 vor Comeback

München - Gute Nachricht für Smartphone-Gegner und für Snake-Fans: Das Kult-Handy Nokia 3310 steht kurz vor dem Comeback.

Hat jemand ein Ladekabel? Wo gibt‘s hier Strom? Hast du noch Akku? Existentielle Fragen in Zeiten, in denen Smartphones den Alltag so vieler Menschen bestimmen.

Unzerstörbar, bombastische Akkuleistung

Um die Jahrtausendwende stellten sich diese Fragen nicht - zumindest allen, die damals ein Nokia 3310 besaßen. Bombastische Akkuleistung, unzerstörbar: Auf diese Attribute des Kult-Handys dürfen sich Retro-Fans und Smart-Phone-Gegner nun wieder freuen. Denn das Nokia 3310 soll wieder in den Handel kommen.

Laut dem Technikmagazin Venturebeat will der finnische Hersteller HMD Global Oy die Neuauflage Ende Februar beim Mobile World Congress in Barcelona vorstellen. Die Firma besitzt exklusive Vermarktungsrechte an Nokia-Handys.

„Snake“ kehrt zurück

2005 hatte Nokia die Produktion des 3310 eingestellt - nachdem laut Express weltweit 126 Millionen Exemplare verkauft worden waren.

Für 59 Euro bekommt man zwar weder Touchscreen noch Internetzugang, dafür aber einen treuen Begleiter, der nicht mit Push-Meldungen nervt. Und das unvergessene Spiel „Snake“ dürften die Entwickler wohl kaum vergessen.

gma