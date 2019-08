Wie lösche ich mich komplett von Facebook?

Genug von Facebook? Sie möchten keiner der 2,23 Milliarden Nutzer mehr sein? Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Konto nicht nur deaktivieren, sondern komplett löschen.

Es ranken sich immer wieder Skandale über Datenspeicherung um das soziale Netzwerk Facebook, zum Beispiel der Datenskandal um Cambridge Analytica. Spätestens jetzt sollten Sie jedenfalls Ihre Mitgliedschaft überdenken.

Facebook-Konto nicht nur deaktivieren, sondern komplett löschen

Nervige Algorithmen, ständige Benachrichtigungen, der soziale Druck, die Unsicherheit der Daten - es gibt viele Gründe, seinen Account bei Facebook zu löschen. Doch wie stellt man es so an, dass das Konto nicht nur deaktiviert, sondern wirklich komplett gelöscht wird? Es ist gar nicht so schwer.

1. Loggen Sie sich bei Facebook ein und klicken Sie anschließend auf diesen Link: https://www.facebook.com/help/delete_account.

2. Nun sind Sie auf der Seite "Konto dauerhaft löschen" gelandet. Klicken Sie einfach auf "Konto löschen".

3. Facebook fragt Sie nach Ihrem Passwort und lässt Sie aus Sicherheitsgründen eine Captcha-Frage beantworten. Wenn Sie beides eingegeben haben, klicken Sie auf "Ok".

Im Grunde war's das.

14 Tage lang nicht einloggen

Aber Vorsicht: Probieren Sie nicht gleich aus, ob Ihr Konto auch wirklich verschwunden ist. Denn wenn Sie innerhalb der nächsten zwei Wochen versuchen, sich auf Facebook einzuloggen, wird Ihr Konto automatisch wieder aktiviert.

Alternativ können Sie Ihr Konto auch nur deaktivieren:

1. Klicken Sie unter den Einstellungen auf "Deine Facebook-Informationen".

2. Nun wählen Sie "Deaktivierung und Löschung".

3. Auch hier werden Passwort und Captcha-Frage aufploppen. Außerdem wird Facebook fragen, warum Sie Ihr Konto deaktivieren möchten. Suchen Sie sich einen aus - im Zweifelsfall geben Sie unter "Sonstige" ein: "Ich habe keine Lust mehr auf Facebook".

Somit ist Ihr Konto deaktiviert und für andere Nutzer nicht mehr sichtbar. Um das Konto wieder zu aktivieren, müssen Sie sich ganz einfach wieder einloggen und alle Daten werden wieder hergestellt.

